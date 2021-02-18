Открытие рынка земли: как урегулировать правила на данном "игровом" поле

Уже летом в Украине должен открыться рынок земли, но правила игры на этом поле всё еще не урегулированы. Что нужно сделать, чтобы открытие рынка не превратилось в профанацию или махинации? Каких законов, постановлений еще не хватает? Той ли дорогой мы идем касательно земельных отношений? На эти вопросы "Комментарии" отвечали вместе с экспертами.

Коллаж - Д. Романюк/Comments.ua

Нужен четкий механизм контроля

Заместитель председателя Всеукраинской Аграрной Рады (ВАР) Михаил Соколов подчеркивает, что сегодня мы идем с серьезным отрывом от того плана принятия нормативных актов, который был намечен изначально правительством и Верховной Радой, чтобы с 1 июля у нас успешно стартовал рынок земли.

"К примеру, закон об обороте земель с/х назначения говорит, что должны быть установлены лимиты на владение землей и контроль за этим. Для физических лиц предполагается до 100 га в одни руки, для юридических — до 10 000 га. Но чтобы это воплотить, нужен механизм контроля. Нотариусы и государственные регистраторы должны понимать, как они это могут контролировать, — поясняет эксперт. — Почему это непростой вопрос? Потому что у нас до сих пор есть бумажные государственные акты, которых в ни в одной базе данных нет. То есть — право собственности есть, но оно нигде в базе данных не зарегистрировано. Это приведет к тому, что нотариусы и регистраторы будут бояться регистрировать соответствующие договоры. Ведь они могут остаться "крайними", проведя регистрационное действие, которое является незаконным".

Непонятно, как будет реализоваться запрет по покупке земли в 50-километровой зоне государственной границы.

"Впрочем, проблема в том, что соответствующие подзаконные акты не только не приняты, а еще даже не выносились на обсуждение. А времени осталось мало", — подчеркивает Михаил Соколов.

По его словам, чтобы рынок заработал, нам также нужно реинтегрировать Госгеокадастр и Реестр имущественных прав. Соответствующий закон о том, что все данные, которые есть в кадастре, должны отображаться в Реестре имущественных прав, принят. Но сама операция не выполнена.

Необходима активизация работы парламента

Михаил Соколов продолжает: "Сегодня приняли в первом чтении очень важный для малых фермеров законопроект 3205-2 о фонде частичного гарантирования вкладов. И это очень важно, ведь без него у малых фермеров вообще нет шансов получить хоть какие-то средства на покупку земли — и они могут оказаться отрезанными от рынка".

Законопроект 2194 в основном известен тем, что его нормы предусматривают передачу земель государственной формы собственности за пределами населенных пунктов в собственность общин. Но кроме этого он содержит большое количество норм, которые делают прозрачными земельные отношения, подчеркивает зампредседателя ВАР.

"Необходима серьезная активизация работы Верховной Рады для того, чтобы эти законопроекты стали попадать в повестку дня сессии — и голосоваться", — резюмирует Михаил Соколов.

Рынка земли не может быть априори



Эксперт по государственному управлению, председатель "Всеукраинского Объединения Владельцев Земли" Роман Головин отмечает: "Открыть любой рынок — это не свет в комнате включить: "щелкнул" и горит. У нас же никто не дал и не даст определение рынку земли. Его параметры, условия существования, механизмы реализации, его ограничения или преференции. Рынка земли не может быть априори по причине того, что земля — не товар, земля не производится людьми и не является результатом человеческого труда. Предложение земли не имеет возможности увеличиваться, поскольку ее количество ограничено". По словам Романа Головина, главная функция любого рынка — насыщение рынка товаром. Есть спрос и его необходимо удовлетворить предложением товара, для чего необходимо увеличить производство. "А с землей так не получится, — подчеркивает он. — Не вырабатываем мы землю, цена на землю как на ограниченный ресурс будет расти. Значит, любые попытки перевести землю в товар приведут к негативным общественно-политический, социально-экономическим и общественно-безопастностным последствиям". Роман Головин уверен, что нас неминуемо ожидает национализация земли, принадлежащей, в соответствии с Конституцией, украинскому народу. "Нет нужды в так называемом рынке земли и всех связанных с этим манипуляциях, — считает он. – Нам необходимы рыночные механизмы в земельных отношениях, а не рынок земли. Поэтому необходимо выходить сразу на те условия земельных отношений, которые не только не будут порождать негативных последствий, но и станут в основе развития аграрной отрасли". По мнению Романа Головина, в Украине необходимо сформировать прогрессивные земельные отношения (он даже составил соответствующий законопроект №3208), в основе которых были бы следующие принципы: - предоставление владельцам земли право расторгать договоры аренды для их перехода к самостоятельному хозяйствованию как эффективной форме земельных отношений; - право отчуждения земли осуществляется исключительно от украинца — украинцу; - осуществление господдержки самостоятельного хозяйствования через участие в Товариществах Собственников Земли; - осуществление прямого государственного кредитования самостоятельного хозяйствования без залога земли; - осуществление прямого государственного кредитования потребительских нужд собственников земли; - государственный выкуп земельного участка по цене, соответствующей пятикратной нормативно-денежной оценке. Ранее портал "Комментарии" рассказывал, когда заработает Министерство аграрной политики.

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