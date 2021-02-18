Открытие рынка земли: как урегулировать правила на данном "игровом" поле

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Елизавета Черных
Уже летом в Украине должен открыться рынок земли, но правила игры на этом поле всё еще не урегулированы. Что нужно сделать, чтобы открытие рынка не превратилось в профанацию или махинации? Каких законов, постановлений еще не хватает? Той ли дорогой мы идем касательно земельных отношений? На эти вопросы "Комментарии" отвечали вместе с экспертами.
Коллаж - Д. Романюк/Comments.ua
Заместитель председателя Всеукраинской Аграрной Рады (ВАР) Михаил Соколов подчеркивает, что сегодня мы идем с серьезным отрывом от того плана принятия нормативных актов, который был намечен изначально правительством и Верховной Радой, чтобы с 1 июля у нас успешно стартовал рынок земли.
"К примеру, закон об обороте земель с/х назначения говорит, что должны быть установлены лимиты на владение землей и контроль за этим. Для физических лиц предполагается до 100 га в одни руки, для юридических — до 10 000 га. Но чтобы это воплотить, нужен механизм контроля. Нотариусы и государственные регистраторы должны понимать, как они это могут контролировать, — поясняет эксперт. — Почему это непростой вопрос? Потому что у нас до сих пор есть бумажные государственные акты, которых в ни в одной базе данных нет. То есть — право собственности есть, но оно нигде в базе данных не зарегистрировано. Это приведет к тому, что нотариусы и регистраторы будут бояться регистрировать соответствующие договоры. Ведь они могут остаться "крайними", проведя регистрационное действие, которое является незаконным".
Непонятно, как будет реализоваться запрет по покупке земли в 50-километровой зоне государственной границы.
"Впрочем, проблема в том, что соответствующие подзаконные акты не только не приняты, а еще даже не выносились на обсуждение. А времени осталось мало", — подчеркивает Михаил Соколов.
По его словам, чтобы рынок заработал, нам также нужно реинтегрировать Госгеокадастр и Реестр имущественных прав. Соответствующий закон о том, что все данные, которые есть в кадастре, должны отображаться в Реестре имущественных прав, принят. Но сама операция не выполнена.
Михаил Соколов продолжает: "Сегодня приняли в первом чтении очень важный для малых фермеров законопроект 3205-2 о фонде частичного гарантирования вкладов. И это очень важно, ведь без него у малых фермеров вообще нет шансов получить хоть какие-то средства на покупку земли — и они могут оказаться отрезанными от рынка".
Законопроект 2194 в основном известен тем, что его нормы предусматривают передачу земель государственной формы собственности за пределами населенных пунктов в собственность общин. Но кроме этого он содержит большое количество норм, которые делают прозрачными земельные отношения, подчеркивает зампредседателя ВАР.
"Необходима серьезная активизация работы Верховной Рады для того, чтобы эти законопроекты стали попадать в повестку дня сессии — и голосоваться", — резюмирует Михаил Соколов.
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