Заместитель главы Всеукраинской Аграрной Рады Денис Марчук рассказал изданию "Комментарии" о причинах подорожания подсолнечного масла в стране, а также, что будет с его стоимостью в ближайшее время.

Почему дорожает подсолнечное масло и что будет с ценой в дальнейшем - фото из открытых источников

По словам эксперта, если в прошлом году бутылка стоила в среднем 42 грн, то сейчас – 63 грн. И хотя в июле-августе наблюдался некоторый спад цены, сейчас можно увидеть очередной ее всплеск.

"Это объясняется тем, что на мировом рынке упали предложения по другим масляным культурам – рапсу, сое. Поскольку мы являемся крупнейшим экспортером подсолнечного масла в мире (доля Украины составляет 31% его мировых объемов производства), а спрос на масло и подсолнечник только растет, снижения стоимости ожидать не стоит. Еще один фактор удорожания – уже упомянутая стоимость энергоносителей. Кроме того, подорожала логистика. Уже сейчас выросла стоимость аренды грузовых вагонов на Укрзализныце, что тоже повлияет на конечную стоимость продукта", — говорит Денис Марчук.

Специалист также отметил, что резкого скачка цен не предполагается. В зависимости от региона стоимость масла будет колебаться в пределах 62-65 грн. Но если зимой снова вырастут цены на энергоносители, то, несомненно, на стоимости масла это тоже отразится.

Ранее в материале интернет-издания "Комментарии" сообщалось, что эксперты рассказали, чего и почему ждать украинским потребителям в ноябре, какие общие тенденции отразятся на ценниках в магазинах.

Также на портале "Комментарии" - в Украине подорожало молоко, но это не предел: на сколько вырастут цены.





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