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Елизавета Черных
Заместитель главы Всеукраинской Аграрной Рады Денис Марчук рассказал изданию "Комментарии" о причинах подорожания подсолнечного масла в стране, а также, что будет с его стоимостью в ближайшее время.
Почему дорожает подсолнечное масло и что будет с ценой в дальнейшем - фото из открытых источников
По словам эксперта, если в прошлом году бутылка стоила в среднем 42 грн, то сейчас – 63 грн. И хотя в июле-августе наблюдался некоторый спад цены, сейчас можно увидеть очередной ее всплеск.
Специалист также отметил, что резкого скачка цен не предполагается. В зависимости от региона стоимость масла будет колебаться в пределах 62-65 грн. Но если зимой снова вырастут цены на энергоносители, то, несомненно, на стоимости масла это тоже отразится.
Ранее в материале интернет-издания "Комментарии" сообщалось, что эксперты рассказали, чего и почему ждать украинским потребителям в ноябре, какие общие тенденции отразятся на ценниках в магазинах.
Также на портале "Комментарии" - в Украине подорожало молоко, но это не предел: на сколько вырастут цены.
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