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Главная Новости Бизнес Агро Почему рынка земли не может быть априори - ответ эксперта
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Почему рынка земли не может быть априори - ответ эксперта

По словам специалиста, главная функция любого рынка — насыщение товаром

сегодня, 12:50
Автор:

Елизавета Черных

Как известно,  Верховная Рада Украины IX созыва приняла законопроект, который запускает рынок земли сельскохозяйственного назначения с 1 июля 2021 года. Однако, по мнению главы "Всеукраинского Объединения Владельцев Земли" Романа Головина, в нашей стране нет определения как такового рынка земли — его параметров, условий существования, механизмов реализации, ограничений или преференций. 

Почему рынка земли не может быть априори - ответ эксперта

Рынок земли в Украине 2021 - фото из открытых источников

"Открыть любой рынок — это не свет в комнате включить: "щелкнул" и горит. Рынка земли не может быть априори по причине того, что земля — не товар, земля не производится людьми и не является результатом человеческого труда. Предложение земли не имеет возможности увеличиваться, поскольку ее количество ограничено", — говорит эксперт. 

По словам Романа Головина, главная функция любого рынка — насыщение рынка товаром. Есть спрос и его необходимо удовлетворить предложением товара, для чего необходимо увеличить производство:

"А с землей так не получится, — подчеркивает он. — Не вырабатываем мы землю, цена на землю как на ограниченный ресурс будет расти. Значит, любые попытки перевести землю в товар приведут к негативным общественно-политический, социально-экономическим и общественно-безопастностным последствиям", — подчеркивает специалист. 

По мнению эксперта, в Украине нет нужды в так называемом рынке земли и всех связанных с этим манипуляциях. Нашей стране необходимы рыночные механизмы в земельных отношениях, а не рынок земли. Поэтому нужно выходить сразу на те условия земельных отношений, которые не только не будут порождать негативных последствий, но и станут в основе развития аграрной отрасли. 

Роман Головин считает, что в Украине необходимо сформировать прогрессивные земельные отношения (он даже составил соответствующий законопроект №3208), в основе которых были бы следующие принципы:

- предоставление владельцам земли право расторгать договоры аренды для их перехода к самостоятельному хозяйствованию как эффективной форме земельных отношений;

- право отчуждения земли осуществляется исключительно от украинца — украинцу;

- осуществление господдержки самостоятельного хозяйствования через участие в Товариществах Собственников Земли;

— осуществление прямого государственного кредитования самостоятельного хозяйствования без залога земли; — осуществление прямого государственного кредитования потребительских нужд собственников земли;

- государственный выкуп земельного участка по цене, соответствующей пятикратной нормативно-денежной оценке.

Ранее "Комментарии" рассказывали, что такое электронные земельные аукционы и в чем их необходимость. 




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Источник: https://money.comments.ua/news/argo/otkrytie-rynka-zemli-kak-uregulirovat-pravila-na-dannom-igrovom-pole-672122.html
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