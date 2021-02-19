Почему рынка земли не может быть априори - ответ эксперта

Как известно, Верховная Рада Украины IX созыва приняла законопроект, который запускает рынок земли сельскохозяйственного назначения с 1 июля 2021 года. Однако, по мнению главы "Всеукраинского Объединения Владельцев Земли" Романа Головина, в нашей стране нет определения как такового рынка земли — его параметров, условий существования, механизмов реализации, ограничений или преференций.

Рынок земли в Украине 2021 - фото из открытых источников

"Открыть любой рынок — это не свет в комнате включить: "щелкнул" и горит. Рынка земли не может быть априори по причине того, что земля — не товар, земля не производится людьми и не является результатом человеческого труда. Предложение земли не имеет возможности увеличиваться, поскольку ее количество ограничено", — говорит эксперт.

По словам Романа Головина, главная функция любого рынка — насыщение рынка товаром. Есть спрос и его необходимо удовлетворить предложением товара, для чего необходимо увеличить производство:

"А с землей так не получится, — подчеркивает он. — Не вырабатываем мы землю, цена на землю как на ограниченный ресурс будет расти. Значит, любые попытки перевести землю в товар приведут к негативным общественно-политический, социально-экономическим и общественно-безопастностным последствиям", — подчеркивает специалист.

По мнению эксперта, в Украине нет нужды в так называемом рынке земли и всех связанных с этим манипуляциях. Нашей стране необходимы рыночные механизмы в земельных отношениях, а не рынок земли. Поэтому нужно выходить сразу на те условия земельных отношений, которые не только не будут порождать негативных последствий, но и станут в основе развития аграрной отрасли.

Роман Головин считает, что в Украине необходимо сформировать прогрессивные земельные отношения (он даже составил соответствующий законопроект №3208), в основе которых были бы следующие принципы:

- предоставление владельцам земли право расторгать договоры аренды для их перехода к самостоятельному хозяйствованию как эффективной форме земельных отношений;

- право отчуждения земли осуществляется исключительно от украинца — украинцу;

- осуществление господдержки самостоятельного хозяйствования через участие в Товариществах Собственников Земли;

— осуществление прямого государственного кредитования самостоятельного хозяйствования без залога земли; — осуществление прямого государственного кредитования потребительских нужд собственников земли;

- государственный выкуп земельного участка по цене, соответствующей пятикратной нормативно-денежной оценке.

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