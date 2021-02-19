Почему рынка земли не может быть априори - ответ эксперта

Язык
Coinspot 19.02.2021
BTC/USD
52692.28
ETH/USD
1932.64
LTC/USD
232.51
НБУ 19.02.2021
USD/UAH
28.00
EUR/UAH
33.90
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Елизавета Черных
Как известно, Верховная Рада Украины IX созыва приняла законопроект, который запускает рынок земли сельскохозяйственного назначения с 1 июля 2021 года. Однако, по мнению главы "Всеукраинского Объединения Владельцев Земли" Романа Головина, в нашей стране нет определения как такового рынка земли — его параметров, условий существования, механизмов реализации, ограничений или преференций.
Рынок земли в Украине 2021 - фото из открытых источников
По словам Романа Головина, главная функция любого рынка — насыщение рынка товаром. Есть спрос и его необходимо удовлетворить предложением товара, для чего необходимо увеличить производство:
По мнению эксперта, в Украине нет нужды в так называемом рынке земли и всех связанных с этим манипуляциях. Нашей стране необходимы рыночные механизмы в земельных отношениях, а не рынок земли. Поэтому нужно выходить сразу на те условия земельных отношений, которые не только не будут порождать негативных последствий, но и станут в основе развития аграрной отрасли.
Роман Головин считает, что в Украине необходимо сформировать прогрессивные земельные отношения (он даже составил соответствующий законопроект №3208), в основе которых были бы следующие принципы:
- предоставление владельцам земли право расторгать договоры аренды для их перехода к самостоятельному хозяйствованию как эффективной форме земельных отношений;
- право отчуждения земли осуществляется исключительно от украинца — украинцу;
- осуществление господдержки самостоятельного хозяйствования через участие в Товариществах Собственников Земли;
— осуществление прямого государственного кредитования самостоятельного хозяйствования без залога земли; — осуществление прямого государственного кредитования потребительских нужд собственников земли;
- государственный выкуп земельного участка по цене, соответствующей пятикратной нормативно-денежной оценке.
Ранее "Комментарии" рассказывали, что такое электронные земельные аукционы и в чем их необходимость.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости