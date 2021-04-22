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Правительство увеличило субсидии для фермеров: какие выплаты

Общая сумма помощи не будет превышать 100 тысяч гривен на одно хозяйство

сегодня, 17:11
Автор:

Елизавета Черных

Правительство Украины приняло решение увеличить размер субсидий для фермеров. Об этом рассказали в эфире телепрограммы "Сніданок з 1+1". 

Правительство увеличило субсидии для фермеров: какие выплаты

Правительство увеличило субсидии для фермеров - фото: 24 канал

Теперь помощь от государства на развитие небольших фермерских хозяйств составит пять тысяч гривен на гектар обрабатываемой земли. В то же время в Кабинете министров Украины заявили, что общая сумма помощи не будет превышать 100 тысяч гривен на одно хозяйство. Чиновники считают, что данное решение сможет обеспечить равные условия на рынке фермерских хозяйств.

Отмечается, что данное постановление упрощает процедуру подачи необходимых документов на получение специальной бюджетной дотации за содержание коров. 

Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что с 1 мая в Украине стартует переназначение субсидий гражданам на следующий период. Теперь денежная государственная помощь станет адресной и будет назначаться по-новому. Сообщается, что всех, кто претендует на получение субсидии, будут проверять более тщательно.В Министерстве социальной политики оправдывают такой тщательный подход к назначению субсидий, поскольку многие, кто получал денежную помощь, на самом деле в ней не нуждался.  

Кроме того, украинцы имеют право получить субсидию не только, если являются собственниками жилья, и в случае, если они арендуют квартиру или дом. Однако для этого следует придерживаться одного условия — владелец дома и арендатор должны заключить официальный договор аренды. Тогда человек, который снимает квартиру и получает небольшой доход, может получить частичную компенсацию расходов на отопление.




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Источник: https://tsn.ua/programy/snidanok
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