Субсидии будут назначать по-новому: кто и почему останется без помощи

С 1 мая в Украине стартует переназначение субсидий гражданам на следующий период. Теперь денежная государственная помощь станет адресной и будет назначаться по-новому. Об этом рассказали в Минсоцполитики, сообщили в эфире телепрограммы "Сніданок з 1+1".

Субсидии в Украине - фото из открытых источников

Сообщается, что всех, кто претендует на получение субсидии, будут проверять более тщательно. В частности, у украинцев проверят наличие депозитов в банках, получение кэшбека за покупки и дивиденды от ценных бумаг, а также обменивают ли претенденты валюту и покупают ли ценные металлы. Более того, будет осуществляться проверка выездов за границу на отдых и по делам.

В Министерстве социальной политики оправдывают такой тщательный подход к назначению субсидий, поскольку многие, кто получал денежную помощь, на самом деле в ней не нуждался.

Ранее сообщалось, может ли субсидия спасти от задолженности за коммунальные услуги. По словам эксперта, даже если вам начислят субсидию, она в некоторых случаях не спасет от долга за коммуналку. Олег Пендзин объясняет, что за счет субсидии уменьшается платеж только на социально-определенную площадь жилья. Если вы проживаете в большой квартире, за дополнительные квадратные метры придется заплатить в полном объеме. Если такой возможности нет — придется влезать в долги. Подробнее об этом вопросе читайте в нашем материале.

Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что украинцы имеют право получить субсидию не только, если являются собственниками жилья, и в случае, если они арендуют квартиру или дом. Как это сделать узнавайте здесь.













Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!