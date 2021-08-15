Премьер-министр рассказал, сколько земли уже продали в Украине

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Елизавета Черных
С момента запуска земельной реформы (1 июля) в Украине заключили более 6,5 тысяч сделок купли-продажи земельных участков. Такой информацией поделился глава правительства Денис Шмыгаль на странице в Facebook.
Рынок земли в Украине - фото из открытых источников
По словам премьер-министра, рынок земли функционирует в штатном режиме, любые конфликты при заключении сделок отсутствуют.
Напомним, что с 1 июля в стране открылся рынок земли. Таким образом был снят мораторий на продажу земельных участков сельскохозяйственного назначения. Для украинцев, желающих приобрести землю, действует ограничение в 100 гектаров. Иностранцы купить земельные участки не смогут. После 2024 года землю позволят приобретать и юридическим лицам, которые зарегистрированы в Украине.
Министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко также отметил, что средняя стоимость гектара земли в стране сейчас колеблется в пределах 2 тысяч долларов. Однако министр утверждает, что цена зависит от региона, качественных и количественных характеристик и ее расположения. Кроме того, по словам министра, процедура покупки земельного участка возможна тогда, когда у вас есть легализированный официальный задекларированный доход. Купить разрешается до 100 гектаров. Сама сделка должна оформляться в нотариальной форме с помощью банковского счёта.
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