Приватизация земельного участка: что такое кадастровый номер и для чего он нужен - объясняет эксперт

По результатам опросов, которые неоднократно проводила консалтинговая компания "Земельный фонд Украины", актуальным среди украинцев остается вопрос о том, как получить участок земли. Первоочередной задачей, стоящей перед желающим это сделать, является самостоятельное получение информации из публичной кадастровой карты и поиск свободного земельного участка.

Приватизация земельного участка: что такое кадастровый номер и для чего он нужен - фото: Юрий Кошевой

Инженер-землеустроитель, партнер "Земельного фонда Украины" Юрий Кошевой ответил "Комментариям" на следующие вопросы. Что такое кадастровый номер? Для чего он нужен? Как присвоить кадастровый номер участку земли на территории страны?

Что такое кадастровый номер

Кадастровый номер земельного участка — это индивидуальный цифровой код (номер) земельного участка, который не повторяется на всей территории Украины. Присваивается он земельному участку с целью его идентификации, и сохраняется за ним в течение всего времени существования такого участка во время ее формирования.

Эксперт отмечает, что в соответствии со статьей 79-1 Земельного кодекса Украины, формирование земельного участка предусматривает определение его площади, границ и внесение информации о нем в Государственный земельный кадастр.

Формирование земельных участков осуществляется:

- в порядке их отвода (проекты землеустройства;

- путем разделения или объединения ранее сформированных земельных участков (техническая документация);

- путем инвентаризации земель (техническая документация).

Земельный участок считается сформированным с момента присвоения ему кадастрового номера, который состоит из 19 цифр. Структурные элементы кадастрового номера земельного участка отделяются друг от друга двоеточием.

По словам Юрия Кошевого, цифры в кадастровом номере не случайны:

- Первые 10 цифр определяют границы административно-территориального устройства Украины (то есть населенный пункт;

- Следующие 2 — номер кадастровой зоны относительно административной области;

- следующие 3 — номер кадастрового квартала относительно кадастровой зоны;

- следующие 4 — это код земельного участка (местонахождение земельного участка) в отношении кадастрового квартала.

"Земельные участки, которые уже сформированы, и которым присвоен кадастровый номер, отражаются на публичной кадастровой карте. Для этого необходимо в окне для поиска указать 19 цифр кадастрового номера. Двоеточия ставить не нужно, они появляются там автоматически и тогда на публичной кадастровой карте появляется отметка, указывающая на земельный участок, который вы ищете. Сам же земельный участок подсвечивается голубым цветом, и появляется краткая его характеристика (информация), а также перечень услуг, которыми можно воспользоваться по указанному земельному участку", — продолжает специалист.

Для чего нужен кадастровый номер земельного участка и проблемы его отсутствия

Специалист утверждает, что в соответствии с Законом Украины "О регистрации вещных прав" земельный участок относится к объектам недвижимого имущества, поэтому при продаже (кроме земельных участков сельскохозяйственного назначения на которые действует запрет на отчуждение), оформленные наследства и т.п., возникают проблемы в связи с отсутствием кадастровых номеров в государственных актах старого образца. Ведь в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины кадастровый номер является обязательным условием для осуществления юридических действий, связанных с земельным участком.

"Обращаю ваше внимание, что владельцы государственных актов всех образцов, в том числе государственных актов, которые не содержат кадастрового номера, действительны, пока у владельца такого акта не возникнет желание совершить гражданско-правовую сделку. Тогда оригинал государственного акта остается у нотариуса, который совершил соответствующую действие и выдает новому владельцу имущества выписку из государственного реестра прав", — говорит специалист.

На сегодняшний день земельные участки, находящиеся в собственности или пользовании, должны иметь кадастровый номер, а информация о таком участке, его кадастровый номер и соответствующие характеристики отображаться на публичной кадастровой карте Украины. В соответствии со статьей 132 Земельного кодекса Украины и согласно части 6 статьи 120 Земельного кодекса Украины, существенным условием договора, предусматривающего приобретение права собственности на жилой дом, здание или сооружение, является кадастровый номер земельного участка. Как присвоить кадастровый номер земельному участку? По словам Юрия Кошевого, необходимо обратиться к специалистам, то есть к землеустроительной организации, выполняющей геодезические и землеустроительные работы и разрабатывающей техническую документацию по землеустройству относительно установления (восстановления) границ земельного участка в натуре (на местности) и обменный файл (формата XML).

Государственная регистрация земельного участка осуществляется путем открытия Поземельной книги в бумажном и электронном виде. Номер Единого государственного реестра прав соответствует кадастровому номеру земельного участка.





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