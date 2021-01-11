Продажа земли в Украине: когда состоится референдум касательно продажи иностранцам

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко уверяет, что референдум по вопросу продажи земли сельскохозяйственного назначения иностранцам будет проведен в течение ближайших трех лет. Эксперты оценили вероятность этого, а также возможные результаты и последствия такого референдума.



Продажа земли. Фото: Д. Романюк/Comments.ua

Почему важен референдум

Заместитель председателя Всеукраинской Аграрной Рады (ВАР) Денис Марчук отмечает, что ВАР полностью поддерживает идею проведения референдума по вступлению иностранцами права владения украинскими с/х землями.

"Более того, именно такую позицию отстаивала ВАР при принятии законопроекта об обороте земель сельскохозяйственного назначения. И мы считаем значительным достижением включение данного пункта в закон – как предохранителя оттока украинского земельного банка в иностранные руки", – подчеркивает Денис Марчук.

Он считает, что референдум вполне может состояться в течение трех лет, как говорит аграрный министр.

"Ведь с 2024 года право покупать земли с/х назначения получают юридические лица. И Украина в этом контексте необходимо определиться относительно иностранных компаний, – поясняет Денис Марчук. – Результаты референдума пока трудно прогнозировать. Но по социологическим опросам, которые в сентябре-октябре 2019 года проводила социологическая группа "Рейтинг", 81% украинцев против продажи земли иностранцам. Они выступают за то, чтобы самим на ней хозяйствовать. Думаю, такая тенденция может сохраниться и на момент проведения референдума".

Схемы передачи земли иностранцам

Экономического и политического эксперта Тараса Загороднего удивляет, что министр комментирует вопрос назначения референдума.

"Это больше вопрос ВР, которая еще должна утвердить собственно закон о референдуме, – напоминает он. – Фактически, у нас и так проходит хитрая легализация продажи земли иностранцам. В законе, принятом в прошлом году (и очень не устраивающем транснациональные корпорации, которые хотели бы всё тут скупить подешевле), земля может передаваться в залог банкам. А владельцами ряда банков являются иностранцы. То есть, земля и без референдума может попадать им в руки. То, что мы сейчас видим, – просто игра на публику. Чтоб легализовать дискурс, что земля может покупаться и продаваться".

По словам эксперта, в той же Европе довольно много ограничений на продажу земли.

"В ряде стран ЕС есть, к примеру, четкие ограничения по размеру участков, обязательное гражданство или вид на жительство (к примеру, 10 лет). А продажа производится, в первую очередь, или соседу-фермеру, или местной общине, или церкви", – отмечает Тарас Зогородний.

Он также напоминает, что Конституционный суд Украины вообще может отменить закон, разрешающий продажу земель сельхозназначения.

"Скорее всего, соответствующее решение уже готово, но еще не опубликовано, – считает эксперт. – А если КСУ признает данный закон или его определенные нормы неконституционным, придется учитывать замечания. Фактически – переподавать закон… Что касается референдума по продаже земли иностранцам, его, в конце концов, проведут, но это чисто номинальная вещь. К тому времени, как его надумают проводить, иностранцы де-факто уже будут владеть украинской землей".

Напомним, летом 2021 года в Украине планируют наконец-то запустить полноценный рынок земли. Аграрный эксперт Алекс Лисситса в разговоре с "Комментариями" подтвердил, что скорее всего это состоится 1 июля, но возможны осложнения.

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