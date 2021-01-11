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Когда в Украине запустят рынок земли — мнение эксперта

Перспективы украинского рынка земли довольно неплохи

сегодня, 13:40
Автор:

Вечканова Елена

Летом 2021 года в Украине планируют наконец-то запустить полноценный рынок земли. Аграрный эксперт Алекс Лисситса в разговоре с "Комментариями" подтвердил: скорее всего это состоится 1 июля, но возможны осложнения.

Когда в Украине запустят рынок земли — мнение эксперта

Открытия рынка земли в Украине ждут уже не первый год. Фото из открытых источников

Лисситса считает, что рынок земли заработает, но "в кастрированном варианте". Это значит, что один человек сможет приобрести значительно меньше га земли, нежели планировалось раньше, а юридические лица и вовсе будут лишены возможности приобрести себе участок. К тому же, будет действовать запрет на покупку украинской земли иностранцами — пока в Украине не пройдет соответствующий референдум.

Алекс Лисситса, являющийся президентом ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ), уверен, что закон о рынке земли вряд ли отменят. Возможность признания его неконституционным — лишь около 10%.

Говорить о реакции как отечественной, так и зарубежных властей эксперт пока не берется. По его мнению, чиновники и сами пока не знают, как стоит реагировать на функционирование рынка земли.

"У Запада масса своих проблем — и запуск рынка земли в Украине точно не стоит на повестке дня ни у президента США ни у канцлера Германии. Полноценный рынок земли нужен Украине, а не Европе или Америке, у которых он уже давно и прекрасно работает", — подытожил Лисситса.

Ранее “Комментарии” просчитывали все перспективы и риски открытия украинского рынка земли в 2021 году.

Кроме того, на портале также можно "подсмотреть", какую ценовую политику вообще имеет земля в Украине. Стоимость одного га может неприятно удивить.


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