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Пять месяцев рынку земли: как изменилась стоимость участков и стоит ли их продавать

Общая стоимость заключенных земельных соглашений превысила 2 миллиарда гривен

сегодня, 15:41
Автор:

Елизавета Черных
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31 марта Верховная рада проголосовала за открытие в Украине рынка земли. Решение поддержало 259 народных избранников.

Пять месяцев рынку земли: как изменилась стоимость участков и стоит ли их продавать

Рынок земли в Украине - фото из открытых источников

Таким образом, с 1 июля 2021 года был снят мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения, и за пять месяцев работы рынка в стране продали более 120 тысяч гектаров. Корреспондент портала "Комментарии" обратилась к представителям монобольшинства, депутатам партии "Слуга народа", чтобы узнать их мнение по поводу продвижения земельной реформы. 

По словам народного избранника Андрея Холодова, главной целью рынка земли было дать возможность гражданам продавать свои участки:

"То, что земля сегодня подорожала в полтора-два раза — это для людей главный профит. Во-вторых, аренда увеличилась где-то на 50%, то есть в кармане землевладельца однозначно увеличились средства", — говорит нардеп.

При этом депутат признался, что сначала колебался по поводу голосования за открытие рынка земли:

"Велось много разговоров о том, что крупные компании начнут скупать украинские земли. Но теперь мы понимаем, что этого не произойдет как минимум до конца следующего года", — отмечает Холодов.

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев тоже видит преимущества в том, что цены на землю растут, однако нардеп не рекомендует продавать участки сейчас. По мнению депутата, земля — это тот капитал, который можно завещать детям и который может приносить доход ежегодно.

"В первую очередь я хочу заметить, что никакой катастрофы с открытием рынка земли не произошло. Особенно того, о чем говорили представители оппозиции, что якобы украинский чернозем будет вывозиться эшелонами в другие страны. Никто не принуждает к подписанию соглашений о продаже земли владельцев участков... Рынок земли развивается нормально, в том порядке, исходя из которого у людей появилась возможность распоряжаться своей собственностью".

Ранее "Комментарии" писали, где гектар земли стоит дороже всего.



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Источник: https://comments.ua/
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