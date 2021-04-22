Рынок земли в Украине: что нужно сделать, чтобы его запуск состоялся

BTC/USD
54760.47
ETH/USD
2563.39
LTC/USD
278.35
USD/UAH
28.10
EUR/UAH
33.85
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Елизавета Черных
Как известно, Верховная Рада Украины IX созыва приняла законопроект, который запускает рынок земли сельскохозяйственного назначения с 1 июля 2021 года. Однако некоторые из народных избранников выдвигают предположение , что его запуск состоится не ранее, чем в 2022 году. Что еще надо сделать, чтобы земельная реформа (рынок земли) заработала, как планировалось, в июле? Что тормозит процесс сейчас? Своими мыслями по этому поводу с порталом "Комментарии" поделился председатель Всеукраинской Аграрной Рады (ВАР) Андрей Дыкун.
Ринок земли - фото из открытых источников
Эксперт напоминает, что уже через два месяца в Украине должен стартовать рынок земель сельскохозяйственного назначения.
По словам председателя ВАР, если вспомнить первоначальный вариант рынка земли, который предлагался правительством Алексея Гончарука, он был достаточно либеральным — и украинские аграрии не выдержали бы конкуренции с иностранными компаниями. Нынешняя редакция закона, по мнению Андрея Дыкуна, больше соответствует интересам представителей украинского АПК.
Так, в парламенте продолжается рассмотрение важнейшего законопроекта №2194, который поддерживают и аграрии, и экспертная среда.
В пакет с предыдущим документом включен законопроект №2195, который предусматривает продажу земельных участков государственной и коммунальной собственности через электронные аукционы.
До сих пор остается непринятым законопроект №3205-2 "О Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве". Он предусматривает создание специального Фонда, который будет гарантировать перед банками выполнения обязательств фермеров.
Ждет своей очереди (во втором чтении) законопроект №3012-2. Он предусматривает право работников государственных с / х предприятий на получение земельного пая. Речь, по словам Андрея Дыкуна, о людях, которые работали на госпредприятия еще во времена СССР, но не получили своей паевой земли. Кроме того, необходимо реинтегрировать Госгеокадастр и Реестр имущественных прав. Закон о том, что все данные, которые есть в Госгеокадастре, должны отражаться в РМП, принят. Но сама операция не выполнена, подчеркивает председатель ВАР.
Ранее портал "Комментарии" писал о продаже земли иностранцам.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости