Рынок земли в Украине: что нужно сделать, чтобы его запуск состоялся

Как известно, Верховная Рада Украины IX созыва приняла законопроект, который запускает рынок земли сельскохозяйственного назначения с 1 июля 2021 года. Однако некоторые из народных избранников выдвигают предположение , что его запуск состоится не ранее, чем в 2022 году. Что еще надо сделать, чтобы земельная реформа (рынок земли) заработала, как планировалось, в июле? Что тормозит процесс сейчас? Своими мыслями по этому поводу с порталом "Комментарии" поделился председатель Всеукраинской Аграрной Рады (ВАР) Андрей Дыкун.

Ринок земли - фото из открытых источников

Эксперт напоминает, что уже через два месяца в Украине должен стартовать рынок земель сельскохозяйственного назначения.

"К его запуску мы подошли с законом, который максимально отвечает интересам Украины, — считает Андрей Дикун. — Он не предусматривает продажу земли иностранцам и транснациональным компаниям. Вместе с тем, документ устанавливает переходный период, в течение которого землю имеют право покупать только физические лица-граждане Украины, а юридические лица получают доступ к рынку земли через три года".

По словам председателя ВАР, если вспомнить первоначальный вариант рынка земли, который предлагался правительством Алексея Гончарука, он был достаточно либеральным — и украинские аграрии не выдержали бы конкуренции с иностранными компаниями. Нынешняя редакция закона, по мнению Андрея Дыкуна, больше соответствует интересам представителей украинского АПК.

"Вместе с тем, для эффективной работы рынка земли необходимо провести еще немало законодательной работы", — подчеркивает председатель ВАР.

Так, в парламенте продолжается рассмотрение важнейшего законопроекта №2194, который поддерживают и аграрии, и экспертная среда.

"Он завершает земельную децентрализацию — передачу государственных земель с / х назначения за пределами населенных пунктов в собственность общин, — объясняет Андрей Дыкун. — Без этого немало общин остаются без земли, налоги с аренды или продажи которой идут в сельскую казну. К сожалению, процесс рассмотрения этого документа затянулся. Но из более трех тысяч поправок, большую часть уже прошли. Надеемся, что в ближайшее время его все же примут".

В пакет с предыдущим документом включен законопроект №2195, который предусматривает продажу земельных участков государственной и коммунальной собственности через электронные аукционы.

"Это нужно для того, чтобы процедура аренды или продажи земельных участков стала прозрачной и можно было отследить, кто стал их собственником или арендатором", — рассказывает Андрей Дыкун.

До сих пор остается непринятым законопроект №3205-2 "О Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве". Он предусматривает создание специального Фонда, который будет гарантировать перед банками выполнения обязательств фермеров.

"Это значительно упростит получение кредитов малыми фермерами, которые не имеют кредитной истории. Законопроект очень важно принять к старту рынка земли. Без этого малые фермеры могут потерять шанс получить хоть какие-то средства для покупки земли", — отмечает эксперт.

Ждет своей очереди (во втором чтении) законопроект №3012-2. Он предусматривает право работников государственных с / х предприятий на получение земельного пая. Речь, по словам Андрея Дыкуна, о людях, которые работали на госпредприятия еще во времена СССР, но не получили своей паевой земли. Кроме того, необходимо реинтегрировать Госгеокадастр и Реестр имущественных прав. Закон о том, что все данные, которые есть в Госгеокадастре, должны отражаться в РМП, принят. Но сама операция не выполнена, подчеркивает председатель ВАР.

Ранее портал "Комментарии" писал о продаже земли иностранцам.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!