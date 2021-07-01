Рынок земли в Украине: что о реформе думают нардепы

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Елизавета Черных
Сегодня, 1 июля, в Украине состоялся запуск рынка земли, а именно отменился мораторий на продажу земельных участков сельскохозяйственного назначения. Путь к введению рынка был тяжелым и длительным — народные депутаты рассмотрели более 4 тысяч поправок к первоначальному варианту проекта закона. Эта большая реформа состоится по закону об обороте земель сельскохозяйственного назначения, за который в ночь на 31 марта 2020 проголосовали 259 народных избранников в зале парламента.
Рынок земли - фото из открытых источников
Корреспондент издания "Комментарии" поинтересовалась у нардепов, как они относятся к введению рынка земли и чего ждут от земельной реформы в стране.
Руководительница партии "Голос" Кира Рудик отмечает, что запуск рынка земли является важным шагом для нашего государства и приближает нашу страну к европейским:
"Мы считаем, что это один из важнейших шагов, которые мы сейчас делаем, чтобы Украина вышла из списка стран с развивающейся экономикой, в страны с настоящим свободным рынком. Теперь мы наравне с теми европейскими странами, где рынок земли работает. Приведу пример, почему это хорошо: сейчас 1 га земли в Украине стоит 1 тыс. долларов, в Польше эта цена в пять раз выше. Это то, к чему может привести открытый рынок земли. Мы абсолютно поддерживаем рынок земли, как концепцию и считаем, что сейчас нужно нарабатывать много нормативных документов, чтобы этот рынок действительно заработал и люди могли распоряжаться своей собственностью", — говорит нардеп.
Депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко высказал противоположное мнение относительно земельной реформы в Украине. Он убежден, что законы в нашем государстве должны стимулировать создание фермерских хозяйств:
Ранее портал "Комментарии" писал, какие изменения настораживают аграрное сообщество.
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