logo

BTC/USD

41977.01

ETH/USD

2973.86

LTC/USD

122.49

USD/UAH

28.65

EUR/UAH

32.55

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Бизнес Агро Рынок земли в Украине: названы регионы, где гектар стоит дороже всего
commentss НОВОСТИ Все новости

Рынок земли в Украине: названы регионы, где гектар стоит дороже всего

Средняя стоимость гектара земли сельскохозяйственного назначения в Украине - 38,6 тысяч гривен

сегодня, 16:47
Автор:

Елизавета Черных
Поделитесь публикацией:

По состоянию на 17 февраля в Украине продали 95 612 земельных участков сельскохозяйственного назначения. При этом дороже всего гектар стоит во Львовской области — 242,1 тысячи гривен в среднем. Об этом свидетельствуют данные мониторинга земельных отношений Госслужбы по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

Рынок земли в Украине: названы регионы, где гектар стоит дороже всего

Рынок земли в Украине - фото из открытых источников

На втором месте по дороговизне земли Киевская область. Здесь за гектар в среднем платят 155,5 тысяч гривен. А замыкает тройку регионов с наиболее дорогой ценой сельхозземли Ивано-Франковская область с ценой в 150,8 тысяч гривен за гектар. 

В других регионах стоимость существенно ниже. Например, в Закарпатской области гектар земли продают за 57,4 тысяч гривен, а в Винницкой — за 42,9 тысячи гривен. Эти регионы по цене идут следом за Ивано-Франковской областью. 

При этом дешевле всего гектар стоит в Запорожской области — 22,8 тысяч гривен, Херсонской — 23,1 тысячи гривен и в Черниговской — 23,5 тысячи гривен. 

Средняя стоимость гектара земли сельскохозяйственного назначения в Украине — 38,6 тысяч гривен. 

Отмечается, что с момента запуска рынка земли в стране было продано 243 961 гектаров. Больше всего отчужденных земельных участков в Харьковской области — 9 870 (35 864 гектара).  

Ранее в материале портала "Комментарии" сообщалось, что каждый гражданин Украины имеет право бесплатно получить два гектара земли. Эксперт в аграрной отрасли рассказал, действительно ли реализовать такое право можно беспрепятственно и какие сложности могут встречаться на этом пути. 

Читайте также: Рынок земли в Украине: как государство регулирует и упрощает земельные отношения. 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://land.gov.ua/monitorynh-zemelnykh-vidnosyn/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!