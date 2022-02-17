Рынок земли в Украине: названы регионы, где гектар стоит дороже всего

По состоянию на 17 февраля в Украине продали 95 612 земельных участков сельскохозяйственного назначения. При этом дороже всего гектар стоит во Львовской области — 242,1 тысячи гривен в среднем. Об этом свидетельствуют данные мониторинга земельных отношений Госслужбы по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

Рынок земли в Украине - фото из открытых источников

На втором месте по дороговизне земли Киевская область. Здесь за гектар в среднем платят 155,5 тысяч гривен. А замыкает тройку регионов с наиболее дорогой ценой сельхозземли Ивано-Франковская область с ценой в 150,8 тысяч гривен за гектар.

В других регионах стоимость существенно ниже. Например, в Закарпатской области гектар земли продают за 57,4 тысяч гривен, а в Винницкой — за 42,9 тысячи гривен. Эти регионы по цене идут следом за Ивано-Франковской областью.

При этом дешевле всего гектар стоит в Запорожской области — 22,8 тысяч гривен, Херсонской — 23,1 тысячи гривен и в Черниговской — 23,5 тысячи гривен.

Средняя стоимость гектара земли сельскохозяйственного назначения в Украине — 38,6 тысяч гривен.

Отмечается, что с момента запуска рынка земли в стране было продано 243 961 гектаров. Больше всего отчужденных земельных участков в Харьковской области — 9 870 (35 864 гектара).

Ранее в материале портала "Комментарии" сообщалось, что каждый гражданин Украины имеет право бесплатно получить два гектара земли. Эксперт в аграрной отрасли рассказал, действительно ли реализовать такое право можно беспрепятственно и какие сложности могут встречаться на этом пути.

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