1 июля в Украине состоялся запуск рынка земли. Таким образом был снят мораторий на продажу участков сельскохозяйственного назначения. С момента старта земельной реформы заключено 2901 соглашения в рамках действующего земельного рынка. Об этом рассказали в Минагрополитики, пишет "Лига".

Рынок земли в Украине: сколько земельных участков продано - фото из открытых источников

Чтобы получить доступ в Государственный земельный кадастр подали заявления 4288 нотариусов. Общее количество заявлений – 4806, из них согласовано 4242, в очереди на рассмотрение – 6, отказ получили 558.

В пятерке лидеров по количеству сделок Полтавская, Харьковская, Кировоградская, Киевская и Черниговская области.

Напомним, что по словам главы Минагрополитики Романа Лещенко, сегодня приобрести землю в стране может только физическое лицо, которое является гражданином Украины. Иностранцам и юридическим лицам продажа запрещена. Роман Лещенко также отметил, что средняя стоимость гектара земли в Украине сейчас колеблется в пределах 2 тысяч долларов. Однако министр утверждает, что цена зависит от региона, качественных и количественных характеристик и ее расположения.

Отметим, что корреспондент издания "Комментарии" поинтересовалась у нардепов, как они относятся к введению рынка земли и чего ждут от земельной реформы в стране. В частности, руководительница партии "Голос" Кира Рудик отмечает, что запуск рынка земли является важным шагом для нашего государства и приближает нашу страну к европейским. А депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко высказал противоположное мнение относительно земельной реформы в Украине. Он убежден, что законы в нашем государстве должны стимулировать создание фермерских хозяйств.

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