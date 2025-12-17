Сделали миллиард на курятине – Украина неожиданно вырвалась в лидеры экспорта

Украина смогла заработать рекордную сумму на экспорте мяса птицы, невзирая на уменьшение физических объемов поставок. По итогам января-ноября 2025 года доходы от экспорта курятины и съедобных субпродуктов птицы достигли $1 млрд. Об этом сообщает AgroTimes со ссылкой на данные Государственной таможенной службы .

За 11 месяцев 2025 г. за границу было поставлено 403,3 тыс. тонн мяса и субпродуктов птицы. Это на 1,8% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. В то же время, в денежном эквиваленте экспорт вырос сразу на 14,2%, что позволило аграрному сектору выйти на исторический финансовый результат.

Показатель $1 млрд уже превысил общий объем доходов от экспорта мяса птицы за весь 2024 год, что свидетельствует о росте мировых цен и повышении спроса на украинскую продукцию.

Основными покупателями украинской курятины в 2025 году стали страны Европейского Союза и Ближнего Востока. Наибольшие объемы экспорта пришлись на Нидерланды, обеспечившие 24,1% закупок. Второй по объемам стала Великобритания с долей 17,4%, а третье место заняла Саудовская Аравия – 9,6%.

Эксперты отмечают, что стабильный спрос на украинскую курятину на внешних рынках делает этот сегмент одним из ключевых источников валютной выручки для страны и одним из наиболее прибыльных направлений аграрного экспорта.

