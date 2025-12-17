Зробили мільярд на курятині – Україна несподівано вирвалася в лідери експорту

Україна змогла заробити рекордну суму на експорті м’яса птиці, попри зменшення фізичних обсягів поставок. За підсумками січня–листопада 2025 року доходи від експорту курятини та їстівних субпродуктів птиці сягнули $1 млрд. Про це повідомляє AgroTimes з посиланням на дані Державної митної служби.

Круто заробили на курятині: – експорт м’яса птиці приніс Україні $1 млрд

За 11 місяців 2025 року за кордон було поставлено 403,3 тис. тонн м’яса та субпродуктів птиці. Це на 1,8% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Водночас у грошовому еквіваленті експорт зріс одразу на 14,2%, що дозволило аграрному сектору вийти на історичний фінансовий результат.

Показник у $1 млрд уже перевищив загальний обсяг доходів від експорту м’яса птиці за весь 2024 рік, що свідчить про зростання світових цін та підвищення попиту на українську продукцію.

Основними покупцями української курятини у 2025 році стали країни Європейського Союзу та Близького Сходу. Найбільші обсяги експорту припали на Нідерланди, які забезпечили 24,1% закупівель. Другою за обсягами стала Велика Британія з часткою 17,4%, а третє місце посіла Саудівська Аравія – 9,6%.

Експерти зазначають, що стабільний попит на українську курятину на зовнішніх ринках робить цей сегмент одним із ключових джерел валютних надходжень для країни та одним із найбільш прибуткових напрямів аграрного експорту.

