Штрафы за перегруз: основные недостатки новых правил габаритно-весового контроля

С 1 октября в Украине начинают действовать новые правила габаритно-весового контроля и ответственности за их нарушение участников перевозочного процесса — автоперевозчиков и грузоотправителей. Однако, именно последние от таких изменений пострадают больше, поскольку ответственность и штрафные санкции для грузоотправителей оказались самыми высокими. Что не так с новыми правилами — порталу "Комментарии" рассказал эксперт по вопросам логистики Аналитического центра "Умная страна" Всеукраинской Аграрной Рады (ВАР) Руслан Кальницкий.

Основные недостатки новых правил габаритно-весового контроля

Специалист напомнил, что новыми правилами вводится административная ответственность для грузоотправителя за указание в товарно-транспортной накладной (ТТН) неправильных данных по массе и габаритам груза, если по факту авто с грузом превышает предельные габаритно-весовые нормы. Выполнение этой нормы будет особенно тяжелым для агропроизводителей. Ведь, чтобы знать точную массу, например, зерна, которое отправляется с поля в порт или элеватора, автомобиль нужно взвесить. Но где взять в поле веса? Таким образом, на агрария ложится необходимость придумать механизм определения веса автомобиля, чтобы обезопасить себя от штрафных санкций.



"И об этом действительно необходимо думать, ведь штраф за превышение габаритно-весовых норм на дорогах для грузоотправителя немалый — 51 тыс. грн. Более того, наказание за такое нарушение является дискриминационным для грузоотправителя. Ведь для перевозчика предусмотрена градация штрафных санкций в зависимости размера превышения, если нормы превышаются от 5% до 10% — штраф 17 тыс. грн. от 10% до 20% — штраф 34 тыс. грн. более 30% — штраф 51 тыс. грн. Для грузоотправителя, условного агрария, такой градации не предусмотрено . За любое превышение габаритно-весовых норм он будет платить сразу высокий штраф — 51 тыс. грн. то есть, если работники Укртрансбезопасности, остановив на дороге грузовой автомобиль, обнаружат перегрузки, скажем на 2%, то грузоперевозчик не будет платить ничего, а грузоотправитель заплатит 51 тыс. грн ", — объясняет Руслан Кальницкий.

Но и это, по словам специалиста, еще не все. Грузоотправитель может заплатить штраф дважды, если везет груз собственным транспортом. В этом случае он выступает и грузоотправителем, и грузоперевозчиком. И в случае обнаружения перегрузки автомобиля вынужден будет платить штраф один раз как грузоотправитель, другой — как грузоперевозчик. Это противоречит части первой статьи 61 Конституции, которая определяет, что никто не может быть дважды привлечен к юридической ответственности одного вида за одно и то же правонарушение.

"Есть еще один момент. Законодательство предусматривает, что грузоотправитель будет привлекаться к административной ответственности в упрощенном порядке. Эта процедура похожа на ту, как определяют нарушителей за превышение скорости автомобилем по видеокамерам наблюдения. При таких обстоятельствах постановление о возбуждении выносится без участия нарушителя, без составления протокола, без получения объяснений. Но если по номеру автомобиля можно выяснить, кто владелец транспорта, то кто грузоотправитель — в камерах не видно. Поэтому пока неясно, каким образом будет устанавливаться, что в транспорте груз конкретного грузоотправителя до того, как будет запущен Электронный Реестр товарно-транспортных накладных. А такого еще не существует — его разработку, создание и запуск возложено на Кабинет министров ", — продолжает эксперт ВАС.

Руслан Кальницкий объясняет, что в законе есть упрощенная процедура привлечения грузоотправителя к административной ответственности за перегрузки, но нет перечня доказательств, по которым это нарушение будут доказывать, и это не соответствует принципу правовой определенности, которым должен соответствовать любой закон. Поэтому, считает он, пока не заработает Электронный Реестр ТТН, который позволит привязывать конкретную перевозку к конкретному грузоотправителю, привлекать грузоотправителя к ответственности нужно в общем порядке — с составлением протокола, с получением объяснений грузоотправителя, в открытом порядке.

Эксперты аналитического центра Всеукраинской Аграрной Рады "Умная страна" обращали внимание на все эти несоответствия еще на этапе второго чтения законопроектов №3742 и №3743, которыми вводились данные нормы и которые сейчас уже приняты и стали законами №1534-IX и № 1582-IX соответственно.

"Мы уже готовим новый законопроект, призванный исправить основные недостатки этих законов. Он будет предусматривать установление одинакового подхода по привлечению к ответственности за одинаковое нарушение грузоотправителя и перевозчика. Введение градации размеров штрафов за превышение предельных норм габаритно-весового контроля для грузоотправителя. Также предлагается убрать двойное привлечение к административной ответственности за одно и то же нарушение, если перевозчик и грузоотправитель является одним лицом. Сейчас, чтобы избежать высоких штрафов, грузоотправителям следует следить за массой груза и не превышать предельных норм", — резюмировал Руслан Кальницкий.

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