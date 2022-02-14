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Стало известно, какие продукты больше всего подорожали в Украине с начала года

В свою очередь фиксируется снижение цены на сахар

сегодня, 13:09
Автор:

Елизавета Черных
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Государственная служба статистики опубликовала информацию о средних потребительских ценах в Украине в январе текущего года. Больше всего с начала года подскочила цена на овощи, передает РБК-Украина. 

Стало известно, какие продукты больше всего подорожали в Украине с начала года

Цены на продукты в Украине - фото из открытых источников

В статистическом ведомстве отметили, что стоимость белокочанной капусты увеличилась на 46,3% до 17 гривен за килограмм, если сравнивать с декабрем 2021 года. Цена на морковь за этот период взлетела на 35,9%, и теперь овощ обходится украинцам в 13,6 гривны за килограмм. 

Также в Украине подорожала замороженная рыба. Ее стоимость в среднем составляет 103,7 гривен, что на 18% больше, чем в декабре прошлого года. 

В свою очередь, фиксируется снижение цены на сахар. Стоимость упала на 1,5% до 27,1 гривны за килограмм продукции. Подешевело и растительное масло – до 61,1 гривны за бутылку объемом литр, что за 0,6% дешевле, чем было в декабре. Кроме того, на 0,3% упала цена на гречку – до 47,6 гривны за килограмм. 

Также стало известно, как изменилась стоимость спиртных напитков. Например, водка подорожала на 0,8% – в среднем до 95 гривен за пол-литра. Цена на отечественное вино подскочила за январь на 3,3% до 72,3 гривны за 0,75 литра, а пиво – на 2,3% до 19,6 гривны за полулитровую бутылку.

Стоимость сигарет премиум-класса выросла за месяц на 4,3%. Теперь пачка в среднем обходится в 69,8 гривны. 

Стало известно, какие продукты больше всего подорожали в Украине с начала года - фото 2

Ранее в материале издания "Комментарии" сообщалось, что в Украине изменилась стоимость некоторых фруктов. Заметнее всего за период с января по февраль изменился ценник на виноград. За месяц цена упала почти на 10 гривен, и теперь за один килограмм продукции украинцы платят в среднем 133,97 гривны. 


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/tseny-produkty-ukraine-bolshe-podorozhalo-1644835625.html
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