Стало известно, какие продукты больше всего подорожали в Украине с начала года

Государственная служба статистики опубликовала информацию о средних потребительских ценах в Украине в январе текущего года. Больше всего с начала года подскочила цена на овощи, передает РБК-Украина.

Цены на продукты в Украине - фото из открытых источников

В статистическом ведомстве отметили, что стоимость белокочанной капусты увеличилась на 46,3% до 17 гривен за килограмм, если сравнивать с декабрем 2021 года. Цена на морковь за этот период взлетела на 35,9%, и теперь овощ обходится украинцам в 13,6 гривны за килограмм.

Также в Украине подорожала замороженная рыба. Ее стоимость в среднем составляет 103,7 гривен, что на 18% больше, чем в декабре прошлого года.

В свою очередь, фиксируется снижение цены на сахар. Стоимость упала на 1,5% до 27,1 гривны за килограмм продукции. Подешевело и растительное масло – до 61,1 гривны за бутылку объемом литр, что за 0,6% дешевле, чем было в декабре. Кроме того, на 0,3% упала цена на гречку – до 47,6 гривны за килограмм.

Также стало известно, как изменилась стоимость спиртных напитков. Например, водка подорожала на 0,8% – в среднем до 95 гривен за пол-литра. Цена на отечественное вино подскочила за январь на 3,3% до 72,3 гривны за 0,75 литра, а пиво – на 2,3% до 19,6 гривны за полулитровую бутылку.

Стоимость сигарет премиум-класса выросла за месяц на 4,3%. Теперь пачка в среднем обходится в 69,8 гривны.

Ранее в материале издания "Комментарии" сообщалось, что в Украине изменилась стоимость некоторых фруктов. Заметнее всего за период с января по февраль изменился ценник на виноград. За месяц цена упала почти на 10 гривен, и теперь за один килограмм продукции украинцы платят в среднем 133,97 гривны.

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