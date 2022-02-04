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Стартовая цена сельхозземель на аукционах выросла на 430%: где гектар стоит дороже

На земельных аукционах в Украине всего продается 19 288 гектаров земли

сегодня, 10:04
Автор:

Елизавета Черных
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По данным Минагрополитики, стартовая стоимость на аукционах по продаже или аренде земель сельскохозяйственного назначения увеличилась на 430%, передает пресс-служба ведомства. 

Стартовая цена сельхозземель на аукционах выросла на 430%: где гектар стоит дороже

Рынок земли в Украине - фото из открытых источников

Так, в системе Prozorro на 2 февраля были объявлены более 2550 торгов с/х землями, 1899 из которых — по аренде (общая стоимость 36 млн гривен), и 653 — по продаже земельных участников (цена всех лотов — 241 млн гривен). 

В Минагрополитики отметили, что общая площадь всех лотов, которые предлагают к аренде, составляет свыше 15 800 гектаров и оценивается в 71 млн гривен. А площадь земель, выставленных на продажу на аукционах — 1750 гектаров, которые в общем оценили в 966 млн гривен. 

Так, на земельных аукционах в Украине всего продается 19 288 гектаров земли, общая стоимость которые составляет 1 047 млрд гривен. 

В Министерстве аграрной политики отметили, что самая высокая начальная цена на аренду земельных участников на онлайн-аукционах — в Одесской, Львовской, Киевской, Кировоградской и Хмельницкой областях. Она стартует от 5 тысяч гривен и доходит до 15 тысяч за один гектар. 

Наивысшая начальная цена на продажу земли наблюдается во Львовской, Киевской, Одесской, Харьковской областях, а также на Закарпатье. 

Рост стоимости на торгах в целом насчитывает 205%, а на земли сельскохозяйственного назначения — 432%. 

Ранее в материале интернет-издания "Комментарии" сообщалось, как государство регулирует и упрощает земельные отношения в Украине, а также о ситуации на рынке земли — ценах, рисках и тенденциях, о которых не говорят. 


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Источник: https://minagro.gov.ua/ua/news/zrostannya-cini-za-sg-zemlyami-za-aukcionami-u-sistemi-prozorroprodazhi-stanovit-430
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