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Главная Новости Бизнес Агро Страхование сельскохозяйственной продукции: почему это важно для Украины
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Страхование сельскохозяйственной продукции: почему это важно для Украины

По мнению Олега Нестерова, этот вопрос почти не затрагивался последние минимум лет пять, но прошлый год резко изменил отношение к механизму страхования и позиции аграриев к нему

29 апреля 2021, 18:59
Автор:

Татьяна Веремеева

Верховная Рада на внеочередном заседании 27 апреля поддержала в первом чтении проект закона № 5104 относительно усовершенствования правового регулирования страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой. Почему это важно, как это работает в других странах и как поможет производителям и потребителям изданию "Комментарии" рассказал координатор комитетов ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Олег Нестеров.

Страхование сельскохозяйственной продукции: почему это важно для Украины

Страхование сельскохозяйственной продукции

"Все помнят засуху, отсутствие достаточного количества влаги, в отдельных регионах вообще выгорели посевы — как результат, потраченные деньги на посевы, которые сгорели или не дали ожидаемого результата, финансовые потери и сложности, по отдельным предприятиям проблемы с выполнением" форвардов" и т.д. Чтобы посевы/урожай были застрахованы — можно было бы рассчитывать на покрытие расходов страховой, и финансовые проблемы аграриев были бы не столь велики", — отмечает эксперт.

Олег Нестеров говорит, что данный законопроект решает ряд проблемных вопросов, которые действовали в рамках старого законодательства. Например, ликвидация бездействующего и коррупционного Аграрного страхового пула, решение вопроса с механизмом работы, страховыми продуктами, объектами и субъектами страхования и многое другое. Он считает, что сейчас фактически заново создается рынок агрострахования, и за счет государственной поддержки этого направления, будут стимулировать аграриев к использованию инструмента страхования.

"В рамках ЕС страхования и возможность их различной вариации предусмотрено в рамках CAP, и очень часто это идет в рамках государственно-частного партнерства со страховыми компаниями. Однако следует понимать, что на уровне каждого отдельного государства применяется свой инструментарий. Это разные проценты покрытие страховых взносов, различные объекты страхования (могут быть не только посевы или урожай, но и птица, КРС и т.д.), различные страховые случаи. Также в некоторых странах страхование является обязательным при определенных условиях (размер предприятия) ", — говорит Нестеров.

Также эксперт приводит пример США, где более распространено страхование дохода аграриев, а не урожая или посевов. Но следует понимать, что во многих развитых странах (США, Франция, Испания, Нидерланды и т.д.) инструментом страхования аграрии пользуются уже десятки лет, и есть соответствующий опыт и практика, а также понимание необходимости данного инструмента.

"Во многом, это дополнительная статья расходов аграриев, однако, это понимание защищенности и, что в случае наступления страхового случая, на который ты никак не можешь повлиять (засуха, наводнение, пожар) тебе будут осуществлены страховые выплаты для покрытия нанесенного ущерба. Это уверенность в завтрашнем дне, потому что ты застрахован от рисков, которые могут уничтожить посевы, урожай, животных, является основным источником дохода аграриев ", — заключает эксперт.

Ранее "Комментарии" писали, что изменит для Украины принятия законопроекта №2194 .


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