Украина установила рекорд по экспорту мяса: подробности

В 2020 году Украина рекордно увеличила экспорт мяса птицы в разные страны мира. Хорошую новость для экономики сообщили в Национальном научном центре "Институт аграрной экономики".

Украина побила новый рекорд по экспорту мяса. Фото из открытых источников

По словам заместителя директора Центра Николая Пугачева, за прошлый год Украина экспортировала 431 тыс. тонн мяса, чем установила новый собственный рекорд. Впрочем, пандемия коронавируса, повлиявшей на экономический сектор по всему миру, дала о себе знать: выручка от продажи значительно уменьшилась, несмотря на общие объемы продукции. В общем украинским экспортерам удалось заработать 555 млн долларов на мясе птицы (особенно курятине).

Для сравнения, в 2019 году за границу продавали меньше, но общая стоимость достигла отметки в 652 млн долларов. Как пояснил Пугачев, это связано с уменьшением объемов экспорта говядины, а также общего спада цен на курятину.

Наибольшим спросом украинское мясо в 2020 году пользовалось среди граждан Саудовской Аравии. Представители этой жаркой страны закупили 83 тыс. тонн мясной продукции, заплатив за это более 136 млн долларов. Интересно, что ранее, три года подряд, первенство украинского экспорта в этой области принадлежала Нидерландам.

Также мясо птицы из Украины активно продолжают закупать Нидерланды, ОАЭ, Беларусь, Азербайджан и Казахстан. Именно этим государствам принадлежит львиная доля — 59% — отечественного экспорта мясной продукции.

Следует отметить, что в прошлом году экспорт украинской курятины в Европу дважды ограничивали. Именно поэтому, считает Николай Пугачев, хотя государство и установила новый рекорд, свой потенциал на международном рынке предприниматели раскрыли не полностью.

Ранее "Комментарии" сообщали, каковы перспективы развития эксперты видят в агросекторе Украины. Так, в частности, экспорту продукции довольно справедливо прогнозируют новые рекорды.





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