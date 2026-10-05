Украина вывезла 37 млн тонн продовольствия: агроэкспорт шокировал масштабами

Украинский аграрный экспорт продолжает оставаться одним из главных источников валютной выручки страны. За январь-август 2026 года Украина экспортировала около 37 млн. тонн продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции. Общая стоимость поставок превысила $15,4 млрд.

Агроэкспорт. Фото: из открытых источников

Как сообщили в Минэкономики в ответе на журналистский запрос интернет-портала "Комментарии", аграрная и продовольственная продукция за восемь месяцев обеспечила около 58% общего объема украинского экспорта товаров.

Речь идет о продукции товарных групп 1-24 по УКТ ВЭД. Таким образом, несмотря на все трудности военного времени именно продовольственные и аграрные товары остаются ключевой частью внешней торговли Украины.

Масштаб экспорта измеряется не только миллиардами долларов, но и десятками миллионов тонн продукции, которую украинские производители и аграрии смогли вывести на внешние рынки.

В то же время, цифры демонстрируют и значительную зависимость украинского экспорта от аграрного сектора. Более половины общего товарного экспорта приходится именно на продовольствие и сельскохозяйственную продукцию.

Это делает ситуацию на внешних рынках, логистику и возможности беспрепятственного экспорта критически важны не только для аграриев, но и для всей украинской экономики. По итогам восьми месяцев 2026 аграрный сектор остается одним из главных каналов поступления экспортной выручки в страну.

Также издание "Комментарии" сообщало, что Украина рискует резко сократить посевы: почему теперь все зависит от Европы.



