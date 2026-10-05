Україна вивезла 37 млн тонн продовольства: агроекспорт шокував масштабами

Український аграрний експорт продовжує залишатися одним із головних джерел валютних надходжень країни. За січень-серпень 2026 року Україна експортувала близько 37 млн тонн продовольчих товарів та сільськогосподарської продукції. Загальна вартість поставок перевищила $15,4 млрд.

Агроекспорт. Фото: з відкритих джерел

Як повідомили в Мінекономіки у відповіді на журналістський запит інтернет-порталу "Коментарі", аграрна та продовольча продукція за вісім місяців забезпечила близько 58% загального обсягу українського експорту товарів.

Йдеться про продукцію товарних груп 1-24 за УКТ ЗЕД. Таким чином, попри всі труднощі воєнного часу, саме продовольчі та аграрні товари залишаються ключовою частиною зовнішньої торгівлі України.

Масштаб експорту вимірюється не лише мільярдами доларів, а й десятками мільйонів тонн продукції, яку українські виробники та аграрії змогли вивести на зовнішні ринки.

Водночас цифри демонструють і значну залежність українського експорту від аграрного сектору. Понад половина загального товарного експорту припадає саме на продовольство та сільськогосподарську продукцію.

Це робить ситуацію на зовнішніх ринках, логістику та можливості безперешкодного експорту критично важливими не лише для аграріїв, а й для всієї української економіки. За підсумками восьми місяців 2026 року аграрний сектор залишається одним із головних каналів надходження експортної виручки в країну.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Україна ризикує різко скоротити посіви: чому тепер все залежить виключно від Європи.



