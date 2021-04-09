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Главная Новости Бизнес Агро Урожай зерновых в Украине: чего ждать от 2021
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Урожай зерновых в Украине: чего ждать от 2021

Владимир Лапа рассказал, от чего будет зависеть урожай зерновых в Украине в этом году

сегодня, 20:07
Автор:

Татьяна Веремеева

Согласно прогнозу Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (FAO), мировое производство зерновых в 2021 году будет увеличиваться третий год подряд. Какой прогноз для Украины и что может улучшить или ухудшить урожай этого года, рассказал советник по стратегическому развитию президента Ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ), руководитель Держпродспоживслужбы (2016-2019 гг.) Владимир Лапа.

Урожай зерновых в Украине: чего ждать от 2021

Эксперт отмечает, что в Украине производство пшеницы в 2020 году снизилось по сравнению с 2019 годом до 25100000 тонн. В 2021 году Минэкономики ожидает восстановления объемов производства до 29500000 тонн, что даже выше рекордного показателя 2019 года.

Владимир Лапа считает, что достичь этого уровня возможно при условии отсутствия существенного негативного влияния погодных условий.

"В отличие от России, украинское правительство обеспечивает балансовое насыщения внутреннего рынка рыночными методами, дает стимулы для аграриев продолжать инвестировать в надлежащие технологии выращивания зерновых, в частности пшеницы, а следовательно — и рассчитывать на неплохую урожайность", — подытожил эксперт.

Напомним, в Сумской области остановили лиц, которые попытались вывести значительный объем зерновых без всех необходимых документов. Забрать зерно пытались 25 марта с территории "Ахтырского КХП". Это предприятие является одной из составляющих Государственного резерва. Общий вес зерновых, которую в результате проверки детективов-антикоррупционеров вернули на место — 340 тонн. Лица, которые пытались вывести зерно, имели весьма сомнительные сопроводительные документы на его получение. Груз "завернули" обратно на предприятие.


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