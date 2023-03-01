В чем больше всего нуждаются аграрии на старте посевной – какие самые большие риски

Украина вступила в весну-2023 в состоянии необъявленной войны, новая фаза которой была начата Россией более года назад. От последствий российской агрессии пострадали все отрасли, включая АПК. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", чего, предположительно, ожидать Украине в ближайшее время на аграрном фронте, а также – какие важные в этом ракурсе решения нужно принять.

Аграрии. Фото: из открытых источников

У аграриев не хватает ресурсов на фоне стоимости удобрений, семян и логистики

Народный депутат Верховной Рады Украины ІХ созыва (фракция "Слуга Народа"), член Комитета ВР по аграрной и земельной политике Дмитрий Соломчук поясняет:

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"Агросферы этой весны под большим риском, более 20% полей не пригодны для проведения полевых работ, у аграриев не хватает ресурсов на фоне стоимости удобрений, семян и логистики. В первую очередь, необходимо продолжить кредитование для проведения весенне-полевых работ – и уже на этой неделе будет заседание аграрного комитета Верховной рады Украины, на котором я жестко подниму данный вопрос. Также нужно как можно быстрее решить вопрос очередей на украинско-польской границе, ведь, простаивая там по 2-3 суток, аграрии теряют любую прибыль, тратя его на логистику".

По словам нардепа, необходимо в кратчайшие срок решить вопрос государственных закупок именно у агропроизводителей, чтобы тяжело работающий аграрий целый год получил нормальную цену, а государство – первую цену, а не спекулятивную

"Нужен прямой доступ аграриев к полкам магазинов, а не через третьи руки. В реалиях выходит такая история: у фермера капуста по 6 грн., а в магазине по 14 грн. Сколько времени в стране будет процветать спекуляция? Соответствующие решения должны быть приняты срочно, – уверен Дмитрий Соломчук. – Такие шаги гарантируют развитие фермерства и доступную продуктовую корзину каждому украинцу".

Кроме того, акцентирует эксперт, следует поддержать фермеров современной техникой по всем регионам, особенно там, где ее потеряли.

"Это мы и будем делать в этом году, – уверяет парламентарий. – Причем, в ближайшее время".

Есть риск, что недостача ликвидности усилится, Украина не досеет от 5 до 6 млн га земли

Президент ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Алекс Лисситса отмечает, что в некоторых регионах уже начались весенне-полевые работы, подкормка озимых культур. Если позволяют погодные условия, начинается и обработка грунта. Соответственно, поясняет он, возникает много вопросов касательно качественного и количественного проведения весенне-полевые работ.

"На сегодняшний день у аграриев существует серьезная проблема с недостачей ликвидности. В большинстве случаев это связано с удорожанием ресурсов, в первую очередь, минеральных удобрений, – рассказывает эксперт. – В Украине, как известно, есть монополист минудобрений, который устанавливает цены намного выше, чем мировой рынок. При этом таможней блокируется завоз импортных удобрений. Устанавливаются надценки, которые в итоге делают данный продукт куда дороже, чем в целом в мире. То же касается удорожания других необходимых ресурсов — топлива, зерна, средств защиты растений".

На всё это необходимы налично-оборотные средства, поясняет Алекс Лисситса. В прошлом году, напоминает он, отечественные аграрии получили их частично за счет продажи зерна, частично — за счет госпрограммы кредитования 5-7-9.

"Но сейчас эта программа заблокирована, правительство не подтвердило ее продолжение и расширение, – подчеркивает эксперт. – Если Кабмин не предоставит данного кредитного кредитования украинским аграриям, последним придется выложить более 38 млрд грн во время весенне-полевых работ. Соответственно, недостача ликвидности усилится, Украина не досеет от 5 до 6 млн га земли. Что очень негативно скажется не только на нашем сельском хозяйстве, но и в целом на макроэкономических показателях страны. Ведь, как известно, аграрный сектор является одним из наибольших экспортеров продукции из нашей державы, по сути, донором притока валюты в Украину".

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