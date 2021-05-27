В Минагрополитики объяснили, почему дорожает мясо

За время карантина стоимость некоторых товаров выросла в несколько раз. Отдельными ценовыми "качелями" отличилась и мясная продукция. По словам руководителя Министерства аграрной политики Украины Романа Лещенко, такие изменения спровоцированы коронавирусной ситуацией и повышением цены на зерно.



Министр объяснил, почему дорожает мясо. Фото из открытых источников

Как информирует издание "Левый берег", министр объяснил, что многие страны инвестировали "излишек" денег, возникший из-за искусственно запущенных денежных станков, в сельскохозяйственную сферу. Больше всего финансов было направлено на производство различного сырья и связанных с ним товаров.

Роман Лещенко говорит, что одним из главных факторов, "регулирующих" стоимость мяса как на украинском, так и на мировом рынках, являются зерновые культуры. По словам чиновника, за последний год стоимость только форвардов по кукурузе выросла вдвое. Сейчас за тонну такой продукции производители запрашивают около 280 долларов. В 2020 году эта цена колебалась в районе 140 долларов/тонна.

При этом, говорит Роман Лещенко, количество зерна по всему мира не изменилось. Однако вырос спрос и повысились спекулятивные настроения на рынке.

Министр поясняет, что животноводство всегда было тесно связано с растениеводством. Соответственно, молочные и мясные рынки сегодня вынуждены в не слишком здравых темпах пытаться "поспеть" за ростом цен на зерновую продукцию.

По мнению Лещенко, сегодня большинству фермеров продолжать заниматься своим делом — не слишком выгодно. Цены стали повышаться на большинстве мировых рынков. Чиновник утверждает, что подобная ситуация наблюдается и в Украине, и в соседних Польше или России. Однако отечественный рынок отличается от общемирового тем, что у нас чаще спекулируют на подобных моментах.

Поэтому повышение цен на мясо Роман Лещенко относит к одной из важных проблем системы внутренней торговли. По его заверениям, в Минагро отслеживают ситуацию и пытаются привести цены к определенному балансу.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как в Украине за последний месяц изменилась ценовая политика относительно некоторых популярных товаров, а также алкоголя и сигарет.

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