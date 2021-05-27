В Минагрополитики объяснили, почему дорожает мясо

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МЕНЮ
Вечканова Елена
За время
карантина стоимость некоторых товаров выросла в несколько раз. Отдельными ценовыми
"качелями" отличилась и мясная продукция. По словам руководителя Министерства аграрной
политики Украины Романа Лещенко, такие изменения спровоцированы коронавирусной
ситуацией и повышением цены на зерно.
Министр объяснил, почему дорожает мясо. Фото из открытых источников
Как информирует
издание "Левый берег", министр объяснил, что многие страны инвестировали "излишек"
денег, возникший из-за искусственно запущенных денежных станков, в сельскохозяйственную
сферу. Больше всего финансов было направлено на производство различного сырья и
связанных с ним товаров.
Роман Лещенко
говорит, что одним из главных факторов, "регулирующих" стоимость мяса как на
украинском, так и на мировом рынках, являются зерновые культуры. По словам чиновника,
за последний год стоимость только форвардов по кукурузе выросла вдвое. Сейчас
за тонну такой продукции производители запрашивают около 280 долларов. В 2020 году
эта цена колебалась в районе 140 долларов/тонна.
При этом, говорит
Роман Лещенко, количество зерна по всему мира не изменилось. Однако вырос спрос
и повысились спекулятивные настроения на рынке.
Министр поясняет,
что животноводство всегда было тесно связано с растениеводством. Соответственно,
молочные и мясные рынки сегодня вынуждены в не слишком здравых темпах пытаться "поспеть"
за ростом цен на зерновую продукцию.
По мнению Лещенко,
сегодня большинству фермеров продолжать заниматься своим делом — не слишком
выгодно. Цены стали повышаться на большинстве мировых рынков. Чиновник
утверждает, что подобная ситуация наблюдается и в Украине, и в соседних Польше
или России. Однако отечественный рынок отличается от общемирового тем, что у
нас чаще спекулируют на подобных моментах.
Поэтому повышение
цен на мясо Роман Лещенко относит к одной из важных проблем системы внутренней
торговли. По его заверениям, в Минагро отслеживают ситуацию и пытаются привести
цены к определенному балансу.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, как в Украине за последний месяц изменилась ценовая политика относительно некоторых популярных товаров, а также алкоголя и сигарет.
Также на портале
вы можете узнать, стоимость какого овоща резко уменьшилась в нашей стране. Подробности — в нашем материале.
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Новости
Иван
сегодня, 13:22
Такого "специалиста" надо не в министры