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В Минагрополитики озвучили ситуацию на рынке земли в период войны

На Ивано-Франковщине стоимость одного гектара земли самая дорогая, больше сделок по площадям наделов заключили на Харьковщине, а самой активной стала Хмельнитчина

сегодня, 17:19
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Автор:

Моесеенко Валентина

За период войны в Украине заключено 41979 сделок на рынке земли. Они в общей сложности охватывают площадь в 77 668 га, пишут "Комментарии" по данным Минагрополитики и Госгеокадастра.

В Минагрополитики озвучили ситуацию на рынке земли в период войны

Самая дорогая земля в Прикарпатье

Наиболее активными регионами (по площади земель, где зарегистрированы сделки) стали Хмельнитчина (8,1 тыс. га); Виннитчина (8 тыс. га); Полтавщина (8 тыс. га); Кировоградская область (7,8 тыс. га); Днепропетровская область (7,6 тыс. га).

За время работы на рынке земли заключено 142 945 земельных сделок по площади в 322 194 га. Сейчас подали заявления для получения доступа в Государственный земельный кадастр 5665 нотариусов. Всего заявлений – 6380, из них согласовано – 5555, отказ получили 825.

В Минагрополитики озвучили ситуацию на рынке земли в период войны - фото 2

Лидерами по площадям земли, по которым зафиксированы сделки, за весь период являются:

-        Харьковщина (39,5 тыс. га),

-        Днепропетровщина (29 тыс. га),

-        Полтавщина (26,3 тыс. га);

-        Кировоградская область (26,1 тыс. га);

-        Херсонская область (21 тыс. га).

Средняя цена 1 га земли в Украине составляет 52462 грн. Такой показатель получен на основе 117586 сделок по продаже земли по площади в 268,3 тыс. га. Стоимость одного гектара земли в Ивано-Франковской области, которая находится в топе рейтинга, достигает 292,7 тыс. грн. До войны, почти год назад самый дорогой гектар стоил во Львовской области в среднем – 242,1 тысячи гривен. Больше отчужденных земельных участков было в той же Харьковской области.

Ранее в материале портала "Комментарии" сообщалось, что каждый гражданин Украины имеет право бесплатно получить два гектара земли. Эксперт в аграрной отрасли рассказал, действительно ли реализовать такое право можно беспрепятственно и какие сложности могут встречаться на этом пути. Читайте на "Цензор.НЕТ": рынок земли в Украине: как государство регулирует и упрощает земельные отношения.



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