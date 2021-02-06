В Минагрополитики рассказали, сколько будет стоить гектар земли после открытия рынка

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Татьяна Веремеева
Министр аграрной политики Роман Лещенко в эфире "Радио НВ" рассказал
сколько будет стоить земля после открытия рынка земли с 1 июля 2021 года. По
его словам, стоимость одного гектара будет на уровне 2 тыс. долларов.
Лещенко отметил, что его главной задачей на должности главы Минагрополитики
является запуск рынка земли. Более того, министр заявил, что с 1 июля рынок
обязательно заработал.
Министр также рассказал, что он не видит предпосылок к большому ажиотажу
после открытия рынка. Он также считает, что покупка земли сегодня более
выгодна, чем, например, покупка недвижимости. Сегодня в нашей стране нет
сельхозземель, которые не обрабатывались бы. Лещенко отмечает, что в нашей
стране обрабатывают даже земли, которые меньше всего подходят для выращивания
сельскохозяйственных культур, потому что заработать можно даже на них. Кроме того, сегодня аренда земли в Украине обходится
не меньше 150 долларов за гектар и эта цифра постоянно растет.
Ранее "Комментарии" писали, что в Украине могут позволить продажу
земли через интернет на электронных аукционах. Комитет по вопросам аграрной
и земельной политики рекомендовал Раде одобрить во втором чтении законопроект №
2195. Известно, что данный документ предусматривает продажу
земельных участков государственной и коммунальной собственности исключительно с
помощью электронных аукционов в режиме онлайн в интернете. Исходя из
результатов торгов будет заключаться договор купли-продажи, аренды, суперфиция,
с победителем, который предложит наибольшую цену за участок земли. Также предусматривается автоматизация
различных процессов, к примеру, ставок участников торгов, подачи заявок на
участие, публикацию всех документов, которые касаются торгов и земельных
участков.
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