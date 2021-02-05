В Украине могут позволить продажу земли через интернет на электронных аукционах. Комитет по вопросам аграрной и земельной политики рекомендовал Раде одобрить во втором чтении законопроект № 2195. Об этом рассказали в информационном управлении парламента.

В Украине могут разрешить продажу земли через интернет - фото из открытых источников

"Приняли решение рекомендовать парламенту принять во втором чтении и в целом как закон в редакции комитета с последующей технико-юридической доработкой подготовленный ко второму чтению проект закона №2195", — говорится в сообщении.

Известно, что данный документ предусматривает продажу земельных участков государственной и коммунальной собственности исключительно с помощью электронных аукционов в режиме онлайн в интернете.

Исходя из результатов торгов будет заключаться договор купли-продажи, аренды, суперфиция, с победителем, который предложит наибольшую цену за участок земли.

Также предусматривается автоматизация различных процессов, к примеру, ставок участников торгов, подачи заявок на участие, публикацию всех документов, которые касаются торгов и земельных участков.

Напомним, что в марте 2020 Верховная Рада приняла Закон № 552-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения". Это долгожданный шаг в либерализации украинского рынка сельскохозяйственных земель, который долгое время обсуждался среди экспертов в аграрной отрасли и в бизнес-сообществе. Что принесет рынок земли украинским аграриям, и как еще на законодательном уровне государство поддерживает агросектор. Ответы на вопросы "Комментарии" искали с экспертом.





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