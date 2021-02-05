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Главная Новости Бизнес Агро В Украине могут разрешить продажу земли через интернет
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В Украине могут разрешить продажу земли через интернет

Комитет поддержал закон

сегодня, 18:58
Автор:

Елизавета Черных

В Украине могут позволить продажу земли через интернет на электронных аукционах. Комитет по вопросам аграрной и земельной политики рекомендовал Раде одобрить во втором чтении законопроект № 2195. Об этом рассказали в информационном управлении парламента. 

В Украине могут разрешить продажу земли через интернет

В Украине могут разрешить продажу земли через интернет - фото из открытых источников

"Приняли решение рекомендовать парламенту принять во втором чтении и в целом как закон в редакции комитета с последующей технико-юридической доработкой подготовленный ко второму чтению проект закона №2195", — говорится в сообщении. 

Известно, что данный документ предусматривает продажу земельных участков государственной и коммунальной собственности исключительно с помощью электронных аукционов в режиме онлайн в интернете.

Исходя из результатов торгов будет заключаться договор купли-продажи, аренды, суперфиция, с победителем, который предложит наибольшую цену за участок земли. 

Также предусматривается автоматизация различных процессов, к примеру, ставок участников торгов, подачи заявок на участие, публикацию всех документов, которые касаются торгов и земельных участков. 

Напомним, что в марте 2020 Верховная Рада приняла Закон № 552-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения". Это долгожданный шаг в либерализации украинского рынка сельскохозяйственных земель, который долгое время обсуждался среди экспертов в аграрной отрасли и в бизнес-сообществе. Что принесет рынок земли украинским аграриям, и как еще на законодательном уровне государство поддерживает агросектор. Ответы на вопросы "Комментарии" искали с экспертом. 



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Источник: https://iportal.rada.gov.ua/news/news_kom/203012.html
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