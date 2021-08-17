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Главная Новости Бизнес Агро В Минэкономики спрогнозировали существенное снижение цен на подсолнечное масло
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В Минэкономики спрогнозировали существенное снижение цен на подсолнечное масло

В Минэкономики прошло совещание представителей центральных органов исполнительной власти и производителей подсолнечного масла

сегодня, 08:59
Автор:

Лилия Боровая

В Минэкономики спрогнозировали существенное снижение цен на подсолнечное масло

Подсолнечное масло, фото из открытых источников

В Министерстве экономики Украины рассчитывают на весомое снижение цен на подсолнечное масло уже к концу текущего месяца, — сообщается на официальном сайте Минэкономики.

"В июле внутренний рынок с отставанием среагировал на мировые тенденции. Индекс продовольственных цен FAO на масле в конце прошлого месяца снизился на 10%. Но вместо этого стоимость подсолнечного масла в Украине оставалась стабильной. По данным Госстата, на 13 августа она снизилась лишь на 1,3% по сравнению с началом месяца", — говорится в сообщении министерства.

В ходе совещания представители органов власти и масличного рынка обсудили дальнейшие действия, которые позволят удерживать в стране взвешенную ценовую политику на "социальный" продукт, занимающий немаловажное место в потребительской корзине, а также используемый при производстве множества продуктов пищевой промышленности. После этого, в Минэкономики выразили уверенность в удешевлении "социальных" сортов масла уже до конца августа.

Напомним, что в августе, во время сбора урожая ежегодно снижаются цены на ряд сезонных овощей — капусту, свеклу, картофель, морковь, лук и помидоры.

Отметим, что на протяжении многих лет Украина находится в числе мировых лидеров по производству подсолнечного масла. Производство и экспорт данного продукта формируют значительную долю ВВП Украины.

Но даже при этом, еще в конце июля, после очередного повышения цен на подсолнечное масло до 50-70 грн. за литр эксперты прогнозировали возможный скачок цен на этот продукт до 100 грн. за литр, о чем сообщали "Комментарии".



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Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/minekonomiki-ochikuye-na-znachne-zdeshevlennya-socialnih-sortiv-sonyashnikovoyi-oliyi
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