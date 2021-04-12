В Украине дешевеет популярный овощ: стало известно, какими будут цены

В Украине стремительно дешевеет картофель. Заместитель директора Института картофелеводства Николай Фурдыга рассказал в программе "Обратная связь" на телеканале "Украина 24", с чем связано такое изменение стоимости овоща.

В Украине дешевеет популярный овощ - фото из открытых источников

"Это связано с тем, что если его хранить в современных хранилищах, это дополнительные затраты, которые влекут за собой стоимость этого картофеля. Поэтому сегодня производители по максимуму стараются его реализовать, ведь понимают, что до молодого картофеля будет цена падать и старый картофель не сможет конкурировать с молодым", — говорит он.

Эксперт утверждает, что стоимость будет снижаться и дальше на 30%. Он прогнозирует, что в средине мая оптовая цена картофеля может составить 5 гривен, а реализационная — в пределах 6 гривен.

Напомним, накануне экономист инвестиционного центра Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Андрей Ярмак рассказал порталу "Комментарии", что причиной снижения цен на картофель являются высокие запасы вследствие роста производства в прошлом сезоне, а также давление со стороны импорта картофеля из ЕС. На данный момент картофель в Украине дешевле, чем в прошлом году, в среднем на 15-20% в зависимости от сорта и региона. Импорт присутствует по причине того, что наши производители много лет ориентировались на производство объёма, не думая о качестве.

По словам специалиста, наша страна превратились в одного из крупнейших в мире импортеров картофеля, хоть официально мы и входим в тройку крупнейших в мире производителей картофеля, уступая лишь Китаю и Индии.







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