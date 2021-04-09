На украинских рынках отмечается снижение стоимости картофеля. Что и почему происходит с ценами на картофель в Украине (по сравнению с прошлым годом) и в мире (как с внутренним урожаем, так и с импортируемым)? Откуда и почему страна импортирует овощ? Что изменилось за год в этом смысле? На эти вопросы порталу "Комментарии" ответил экономист инвестиционного центра Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Андрей Ярмак:

Цены на картофель в Украине: почему овощ дешевеет - фото из открытых источников

"Такого понятия, как "мировые цены на картофель" не существует, потому что это не зерно и им очень мало торгуют в международных масштабах. Для примера — вся мировая торговля картофелем — это 3 млн. тонн, а кукурузы, только США продаёт на экспорт 50 млн. тонн.

Кроме того, кукуруза — она везде кукуруза, а картофеля в каждой стране около 10 основных видов и куча сортов, и цены на них могут различаться даже в 10 раз в одной и то же время в одной и той же стране.

Что касается цен на картофель в Украине, то в данный момент они снижаются. Основная причина — высокие запасы вследствие роста производства в прошлом сезоне, а также давление со стороны импорта картофеля из ЕС. На данный момент картофель в Украине дешевле, чем в прошлом году, в среднем на 15-20%, в зависимости от сорта и региона.

Импорт присутствует по причине того, что наши производители много лет ориентировались на производство объёма, не думая о качестве.

Дело в том, что Украина остаётся единственной страной Европы, где супермаркеты продолжают продавать грязный картофель. И я имею в виду не только грязь, но и его неровную форму, повреждения (и механические, и вследствие распространения вредителей и болезней). Отечественный производитель предпочитает посадить лишних 100 га картофеля, чем инвестировать средства в его доработку, сортировку и так далее. Да, для этого нужно полностью изменить технологию выращивания: инвестировать в более дорогую технику, поменять сорта, провести капельное орошение. Да, это неудобно и дорого. Но сейчас и потребители, и производители несут колоссальные потери. По этой ссылке можно подробнее узнать – почему.

Как следствие мы превратились в одного из крупнейших в мире импортеров картофеля, хоть и официально входим в тройку крупнейших в мире производителей картофеля, уступая лишь Китаю и Индии.

В этом году импорт идёт из Евросоюза, а не из Беларуси и РФ, потому что в ЕС тоже большая проблема с картофелем. Там основная его часть потребляется в виде картофеля-фри, причём через общепит (ХоРеКа). Однако в связи пандемией общепит, преимущественно, не работает. Соответственно, большие запасы картофеля есть, но заводы по переработке его стоят. Поэтому его вынуждены продавать по любой цене, иначе придётся утилизировать, а это тоже расходы. Естественно, что он едет сейчас по всему миру.

О новом урожае гадать не стану, потому что для этого профессиональные исследования проводит АПК Информ: овощи и фрукты, а они его ещё не опубликовали. К тому же, картофель высаживать предприятия начнут лишь где-то через месяц".

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