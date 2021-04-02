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В Украине аномальное изменение стоимости картофеля: какая цена

Снижение цены связано с большим количеством овоща из-за рубежа

сегодня, 10:00
Автор:

Елизавета Черных

На украинских рынках отмечается снижение стоимости картофеля, которого везут много из-за рубежа. Об этом рассказали в Cніданку з 1+1, передает ТСН. 

В Украине аномальное изменение стоимости картофеля: какая цена

В Украине аномальное изменение стоимости картофеля: какая цена - фото из открытых источников

На сегодняшний день цена овоща на четверть ниже, чем в апреле 2020 года. Только за эту неделю картофель упал в цене на 10%.

Специалисты называют такое снижение стоимости под конец сезона аномальным. А основной причиной, по которой цена на овощ снижается, — большое количество картофеля, который привозят из Литвы и Польши. Поэтому отечественные производители были вынуждены уменьшить цену. Эксперты прогнозируют, что из-за крупных запасов как украинского, так и импортного картофеля, стоимость будет снижаться и дальше. Сейчас оптовая цена овоща составляет восемь гривен за килограмм. 

Несмотря на низкую стоимость картофеля, многие продукты в Украине начинают дорожать. "Комментарии" узнали у экспертов, как могут в апреле измениться ценники на продуктах (отечественных и импортных), продающихся в розницу, а также – что, по какой причине и на сколько может подешеветь или подорожать. По словам специалистов, дорожать будут овощи. Старый урожай уже заканчивается. На стоимость оставшегося, влияют условия хранения — для нужной температуры в хранилищах необходимо электроэнергия, которая также подорожала. Из-за этого не следует ожидать и низких цен на новый урожай тепличных овощей, которые в апреле начнут появляться на прилавках, В среднем до нового урожая овощи подорожают на 5% -6%.  Капуста, морковь, лук, занимающих ценовую позицию в среднем от 5 до 7 гривен, могут подорожать на 40-50 копеек. 



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Источник: https://tsn.ua/ru/groshi/v-ukraine-upali-ceny-na-kartofel-kakaya-stoimost-1757056.html
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