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В Украине может существенно подорожать популярный продукт

Основной причиной подорожания является то, что Российская Федерация запретила экспорт этого продукта

сегодня, 09:38
Автор:

Елизавета Черных

Эксперты прогнозируют увеличение стоимости гречки в Украине. Об этом рассказали в отраслевой ассоциации в эфире телеканала "Украина 24". 

В Украине может существенно подорожать популярный продукт

В Украине может существенно подорожать популярный продукт - фото из открытых источников

Отмечается, что главной причиной, по которой подорожала крупа, является то, что Российская Федерация запретила экспорт этого продукта, включая и на территорию нашей страны. Гречка была добавлена в список товаров, являющихся жизненно важными для внутреннего рынка РФ.

При этом Украина зависима от поставок гречки конкретно из России. С наступлением 2021 года наша страна импортировала крупы на более чем 5 млн долл. 

Эксперты отмечают, что такие объемы импорта связаны с дефицитом собственного производства гречки. За четыре года площади посевов снизились в три раза и теперь они составляют 60 тысяч гектаров. Это при том, что для Украины необходимо минимально 150 тысяч.  

"Гречки фактически нет. На балансе сельскохозяйственных и крупоперерабатывающих предприятий очень небольшие остатки гречки. Это объективный фактор, который все же подталкивает производителя к поднятию цены", — сказал исполнительный директор Международной ассоциации гречки Сергей Громовой.

В целом за год стоимость гречки увеличилась на 34,4%. На сегодняшний день украинцам килограмм крупы обходится от 32 до 50 грн. Специалисты ассоциации не исключают, что к концу 2021 года цена продукта может подскочить до 80 грн. 

Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что в Украине резко выросла цена на хлеб. Только за последний год стоимость основного продукта украинцев увеличилась на 12,5%. И этот показатель пока не планирует останавливаться или уменьшаться.



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Источник: https://ukraina24.segodnya.ua/dengi-news/9838-v-ukraine-mozhet-podskochit-cena-na-populyarnyy-produkt-iz-za-rossii
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