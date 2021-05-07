Эксперты прогнозируют увеличение стоимости гречки в Украине. Об этом рассказали в отраслевой ассоциации в эфире телеканала "Украина 24".

В Украине может существенно подорожать популярный продукт - фото из открытых источников

Отмечается, что главной причиной, по которой подорожала крупа, является то, что Российская Федерация запретила экспорт этого продукта, включая и на территорию нашей страны. Гречка была добавлена в список товаров, являющихся жизненно важными для внутреннего рынка РФ.

При этом Украина зависима от поставок гречки конкретно из России. С наступлением 2021 года наша страна импортировала крупы на более чем 5 млн долл.

Эксперты отмечают, что такие объемы импорта связаны с дефицитом собственного производства гречки. За четыре года площади посевов снизились в три раза и теперь они составляют 60 тысяч гектаров. Это при том, что для Украины необходимо минимально 150 тысяч.

"Гречки фактически нет. На балансе сельскохозяйственных и крупоперерабатывающих предприятий очень небольшие остатки гречки. Это объективный фактор, который все же подталкивает производителя к поднятию цены", — сказал исполнительный директор Международной ассоциации гречки Сергей Громовой.

В целом за год стоимость гречки увеличилась на 34,4%. На сегодняшний день украинцам килограмм крупы обходится от 32 до 50 грн. Специалисты ассоциации не исключают, что к концу 2021 года цена продукта может подскочить до 80 грн.

Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что в Украине резко выросла цена на хлеб. Только за последний год стоимость основного продукта украинцев увеличилась на 12,5%. И этот показатель пока не планирует останавливаться или уменьшаться.





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