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Елизавета Черных
Эксперты прогнозируют увеличение стоимости гречки в Украине. Об этом рассказали в отраслевой ассоциации в эфире телеканала "Украина 24".
В Украине может существенно подорожать популярный продукт - фото из открытых источников
Отмечается, что главной причиной, по которой подорожала крупа, является то, что Российская Федерация запретила экспорт этого продукта, включая и на территорию нашей страны. Гречка была добавлена в список товаров, являющихся жизненно важными для внутреннего рынка РФ.
При этом Украина зависима от поставок гречки конкретно из России. С наступлением 2021 года наша страна импортировала крупы на более чем 5 млн долл.
Эксперты отмечают, что такие объемы импорта связаны с дефицитом собственного производства гречки. За четыре года площади посевов снизились в три раза и теперь они составляют 60 тысяч гектаров. Это при том, что для Украины необходимо минимально 150 тысяч.
В целом за год стоимость гречки увеличилась на 34,4%. На сегодняшний день украинцам килограмм крупы обходится от 32 до 50 грн. Специалисты ассоциации не исключают, что к концу 2021 года цена продукта может подскочить до 80 грн.
Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что в Украине резко выросла цена на хлеб. Только за последний год стоимость основного продукта украинцев увеличилась на 12,5%. И этот показатель пока не планирует останавливаться или уменьшаться.
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