В Украине подешевели популярные овощи: названы новые цены

В период с июля по август в украинских супермаркетах обвалились цены на многие популярные среди покупателей овощи. Об этом сообщается на сайте Минфин.

Овощи. Фото из открытых источников

Так, за последний месяц изменился ценник на молодой картофель. Сейчас его можно найти на полках крупных супермаркетов по цене 13,53 грн/кг. В июле его стоимость составляла 24,31 грн/кг. Розовый картофель за это время подорожал с 11,70 грн/кг до16,99 грн/кг.

Красные помидоры изменились в цене с 56,08 грн/кг до 40,65 грн/кг. К слову, за последние пять лет самая высокая цена на этот овощ была в апреле 2022 года — 83,83 грн/кг. Самая низкая цена зафиксирована в августе 2017 года — 11,50 грн/кг.

Ценник на свеклу в период с июля по август упал 38,95 грн/кг до 20 грн/кг. Молодая свёкла также значительно подешевела. Стоимость овоща изменилась за месяц с 30,96 грн/кг до 12,80 грн/кг.

Жёлтый болгарский перец в украинских супермаркетах подешевел со 136,89 грн/кг до 109 гривен за килограмм. Отмечается, что в период с 2017 по 2022 год самая высокая цена на болгарский перец была в апреле текущего года — 163,03 грн/кг. Самая низкая — в сентябре 2017 года. Тогда килограмм овоща обходился в 46,21 грн.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, уместна ли и принесёт ли пользу стране налоговая реформа "10–10–10". Налоговая модель "10–10–10" предусматривает снижение ставок основных налогов. На эту тему рассуждали эксперты.

Также новостной портал "Комментарии" информировал о том, как изменились средние цены на продукты в Украине в период с июня по июль 2022 года. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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