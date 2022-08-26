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В Украине подешевели популярные овощи: названы новые цены

За последний месяц больше всего изменились цены на молодой картофель, свеклу, красные помидоры и болгарский перец

сегодня, 12:30
Автор:

Анастасия
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В период с июля по август в украинских супермаркетах обвалились цены на многие популярные среди покупателей овощи. Об этом сообщается на сайте Минфин. 

В Украине подешевели популярные овощи: названы новые цены

Овощи. Фото из открытых источников

Так, за последний месяц изменился ценник на молодой картофель. Сейчас его можно найти на полках крупных супермаркетов по цене 13,53 грн/кг. В июле его стоимость составляла 24,31 грн/кг. Розовый картофель за это время подорожал с 11,70 грн/кг до16,99 грн/кг. 

Красные помидоры изменились в цене с 56,08 грн/кг до 40,65 грн/кг. К слову, за последние пять лет самая высокая цена на этот овощ была в апреле 2022 года — 83,83 грн/кг. Самая низкая цена зафиксирована в августе 2017 года — 11,50 грн/кг. 

Ценник на свеклу в период с июля по август упал 38,95 грн/кг до 20 грн/кг. Молодая свёкла также значительно подешевела. Стоимость овоща изменилась за месяц с 30,96 грн/кг до 12,80 грн/кг.

Жёлтый болгарский перец в украинских супермаркетах подешевел со 136,89 грн/кг до 109 гривен за килограмм. Отмечается, что в период с 2017 по 2022 год самая высокая цена на болгарский перец была в апреле текущего года — 163,03 грн/кг. Самая низкая — в сентябре 2017 года. Тогда килограмм овоща обходился в 46,21 грн. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, уместна ли и принесёт ли пользу стране налоговая реформа "10–10–10"Налоговая модель "10–10–10" предусматривает снижение ставок основных налогов. На эту тему рассуждали эксперты. 

Также новостной портал "Комментарии" информировал о том, как изменились средние цены на продукты в Украине в период с июня по июль 2022 года. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 



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Источник: https://minfin.com.ua/
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