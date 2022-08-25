Налоговая реформа «10–10–10» во время войны: уместна ли она и принесёт ли пользу стране

Глава медиа группы "Комментарии" Виктор Гольдский провел пресс-конференцию на тему эффективной налоговой системы в Украине во время войны. Участниками стали координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетман и аудитор, налоговый консультант Елена Макеева. Эксперты обсудили реформы в налоговой системе, их уместность и эффективность в реалиях войны.

Деньги. Фото из открытых источников

На днях известные деятели Украины предложили реформировать налоговую систему, введя другие пониженные ставки налогообложения основных налогов. Было предложено налог на добавленную стоимость (НДС) снизить до 10%, налог на доходы физических лиц (НДФЛ) снизить до 10%, а также налог на прибыль предприятий снизить до 10%. Дополнительно вводится военный сбор в размере 3%.

Свое мнение относительно того, насколько уместны такие изменения, особенно во время войны и поможет ли такое направление реформирования налоговой выйти из кризиса и поможет восстановить экономику страны, выразила Елена Макеева:

"Во-первых, эта реформа не новая. Она по своей идее очень похожа на то, что мы предлагали в 2015-2016 году. Предложена единая ставка, как это сделали другие страны Евросоюза. Но разница в том, что она — не просчитана эта модель, которая конфликтует с нашими обязательствами с Европейским Союзом в рамках Ассоциации и она не имеет здравого смысла. Во-вторых, эту компанию людей, авторов, я бы даже не называла известными и скандал бы не называла громким, потому что это на уровне Facebook и не было никакой профессиональной дискуссии на эту тему. Только какие-то комментарии журналистам. Я предлагала сделать профессиональную дискуссию с людьми, которые разбираются в налогах, потому что не все в этой компании разбираются в налоговой сфере, но они решили, что это не ко времени. Или просто не готовы. Это не первая инициатива этой группы. За последние 5 лет они вообще предлагали НДС отменить, вести налог с оборота и прочие разные глупости. То есть, я вижу систематический подход к наработке любой налоговой реформы, правда, не понимаю, зачем этим людям заниматься налоговой политикой, когда у них есть прямые обязательства в профессиональной сфере развития. В-третьих, на сегодня и Министерство финансов и Министерство экономики и профильный комитет ВР и известные экономисты уже высказались по поводу этой инициативы и, соответственно, уже понятно, что эта инициатива никогда не будет воплощена в жизнь по многим причинам".

Макеева считает, что через несколько недель на эту тему никто не будет вести беседы и все потеряют к ней интерес. Однако она не исключает, что через год появится новая идея от тех же инициаторов.

Олег Гетман также отметил, что не видит шансов у этой реформы быть принятой по многим причинам — от несогласованности с ЕС до разрыва бюджетного в несколько сот миллиардов гривен.

"Мы, как эксперты, много лет исследовали, что нужно сделать в налоговой системе, чтобы она была лучше, привлекательнее для инвесторов и удобнее для бизнеса. И мы обнаружили три таких недостатка, которые стоило бы скорректировать. Первое – это нагрузка на Фонд оплаты труда – 34% эффективная ставка. Мы провели сравнение с другими странами, похожими на нас по уровню социально-экономического развития, и обнаружили, что это, действительно, единственный случай, где стоит снизить нагрузку на зарплату примерно до 25% совокупно. Компенсировать это мы предлагали за счет модификации налога на имущество, снижения расходов бюджета. Это, конечно, было в мирное время. Сейчас об этом сложно говорить. Год вообще совсем нестандартный. Дальше – НДС. С НДС ничего не стоит делать в плане ставок. Он у нас среднеевропейский, даже чуть-чуть ниже. Единственная проблема с системой блокировки налоговых докладных, которую стоило пересмотреть и сейчас эта рабочая группа идет. То есть, ее сделать более гибкой, более "френдли" для бизнеса. У нас есть конкретные предложения. Их мы предоставили главе профильного комитета, сейчас идет эта рабочая группа в Минфине. В этом случае — чистое администрирование. Это то, что можно сделать с НДС. Другое, по нашему мнению и мнение наших экспертов, не нужно трогать. И налог на прибыль. Мы все же считаем, что в таком виде он дискреционный, он несколько способствует коррупции, по нашему мнению, было бы все же интересно рассмотреть модель перехода с этой же ставкой до налогообложения выведенного капитала. На эту тему идут дискуссии — к какому порогу. И кроме этого, это перезагрузка основных институций. Это перезагрузка таможенной службы, реформы которой не удалось сделать, нужно внимательно посмотреть, чем займется БЭП и, возможно, стоит перезагрузить и его. Ну и дальше работать уже с органами, институтами, уменьшать коррупцию и т.д. Вот такие направления налоговой реформы мы видели, которую мы советовали главе комитета, а также закладывали это в план восстановления".

Гетман добавил, что, по его мнению, и мнению экспертов, ничего другого делать не стоит. Особенно так радикально снижать ставки.

"Прежде чем презентовать реформу "10/10/10", ее авторы заявили о том, что они опросили более 200 бизнесменов, топов и СЕО-предприятий. Им были заданы вопросы о том, что могло бы стимулировать их бизнес и с какими проблемами они сталкиваются при налогообложении их предприятий", — отметил глава медиа группы "Комментарии" Виктор Гольдский.

Также он высказал свое мнение касаемо данной реформы:

"Мне кажется, что такой подход является несовершенным. Во-первых, обсуждать налоговую систему с предпринимателями можно, но делать так, как они советуют, нельзя. К примеру, у преступника ведь не спрашивает судья, какой срок ему назначить — год, два или десять лет. Или в университете у студентов не спрашивают, какую оценку им поставить. Это решает система. Это решает государство. Даже в Конституции, в 67-й статье, закреплен принцип, согласно которому каждый гражданин обязан платить налоги и сборы в порядке и размерах, установленных законом. Но эта норма должна также соотноситься не только с физическими лицами, но и с юридическими лицами. Не могут юридические лица устанавливать налоговую ставку в стране. Это в целом. А если конкретно, ставки на основные налоги у нас в стране являются среднеевропейскими. Они не являются очень высокими. И основная проблема не в ставках налогов, а в их администрировании".

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Минфине дали совет украинцам – во что вкладывать деньги во время войны, чтобы не прогореть.

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