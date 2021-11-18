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В Украине подорожали молочные продукты, но это не предел: что будет с ценами

Даже прошлым летом стоимость росла, несмотря на то, что в этом сезоне продукция обычно становится дешевле

сегодня, 16:12
Автор:

Елизавета Черных
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Цены на молочную продукцию в Украине с начала года увеличились. Например, литр молока теперь приходится покупать на 3 гривны дороже, а твердый сыр более чем на 40 гривен. Специалисты считают, что стоимость будут расти и дальше, однако рост не будет значительным — до 2%. Об этом пишет издание OBOZREVATEL, ссылаясь на Agrotrend. 

В Украине подорожали молочные продукты, но это не предел: что будет с ценами

В Украине подорожали молочные продукты, но это не предел - фото из открытых источников

Отмечается, что увеличение цены будут сдерживать торговые сети, которые опасаются потерять покупателя и более дешевый импорт продукции из европейских стран. 

По словам специалиста по аграрной экономике Леонида Тулуша, в конкуренции на рынке украинские производители уступают европейским в связи с недостаточной поддержкой со стороны государства. 

"Какой-то процент продовольственной безопасности нужно покрывать за счет внутреннего производства. Потому что как только те же поляки завоюют наш рынок, извините, масштаб цен будет совсем другой", – отмечает эксперт. 

Начиная с 2021 года, молочка растет в цене. Даже прошлым летом стоимость росла, несмотря на то, что в этом сезоне продукция обычно становится дешевле. 

На данный момент на украинском рынке цена килограмма сливочного масла составляет 250 гривен, домашнего сыра порядка 120 гривен. Однако это еще не предел, отмечает Тулуш. Все дело в том, что стоимость молочного сырья увеличилась минимум на 10%. 

За год в стране практически на 6% сократилось поголовье коров. Из-за низкой закупочной стоимости молока животных не хотят содержать. Также повлияло уменьшения пастбищ и высокие затраты на производство.

Ранее "Комментарии" писали, что в Украине изменилась стоимость фруктов и овощей. 


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Источник: https://news.obozrevatel.com/economics/fea/tsenyi-na-molochku-v-ukraine-vzleteli-no-eto-esche-ne-konets-naskolko-podorozhaet.htm?_gl=1*jypnn1*_ga*MjI3Mzk1NDQxLjE2MjA2NDQyNjY.*_ga_JBX3X27G7H*MTYzNzI0MDk1My40MjYuMS4xNjM3MjQzMDg3LjA.&_ga=2.45311396.168750730
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