В Украине продают фальсификат меда: чем это грозит

Украинцам, обожающим мед, стоит с осторожностью относиться к тому, какие покупки в этом направлении они собираются совершать. Все потому, что значительное количество меда, нынче находящейся на отечественных прилавках, является фальсификатом. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на информацию "Обозревателя".



В Украине продается много фальсифицированного меда. Фото из открытых источников

По словам экспертки по качеству пищевых продуктов Елены Сидоренко, подобная сфальсифицированная продукция может содержать дополнительный сахар, различные крахмалы и даже… известь. Специалистка считает, что натурального меда в продаже сейчас находится очень и очень мало.

Большинство натуральных продуктов отправляется за границу. Это, по словам Сидоренко, связано с тем, что критерии отбора меда на экспорт — слишком высокие. Подобный товар проходит не одну проверку, поэтому его качество обязано быть высоким. При этом к торговле внутри страны подобные требования намного меньше.

"Мед на внутреннем рынке очень часто фальсифицирован. Он может быть разогретым. При этом при нагревании выше 40 градусов в меде появляется опасное вещество", — поясняет Елена Сидоренко, подчеркивая, что подобная сладость может по итогу быть весьма токсичной.

Фальсификат, по словам экспертки, можно найти на любых прилавках — как рыночных, так и магазинных. Однако в крупных супермаркетах риск наткнуться на некачественный мед немного ниже, потому что проверка проводится более скрупулезно.

Елена Сидоренко подчеркивает, что на глаз неопытный покупатель не сможет определить, настоящий мед перед ним или фальсификат. Именно поэтому покупки лучше делать лишь у проверенных продавцов или производителей. А еще, говорит специалистка, важно помнить, что дешевого качественного меда просто не бывает.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, как подорожал мед в Украине и на какие цены могут рассчитывать среднестатистические потребители. Подробности — в нашей публикации.

Также на портале вы можете узнать о странах-лидерах по экспорту медовой продукции. На каком месте в первой пятерке этих государств оказалась Украина, читайте в нашем материале.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!