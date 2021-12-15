Во сколько украинцам обойдется новогодний стол-2022: результаты исследования

По словам директора "Института аграрной экономики", академика НААН Юрия Луценко, стоимость новогоднего стола для семьи из четверых человек в среднем составит 1844,74 гривен. Такая цена на 8,1% выше, чем в 2021 году в Украине. Об этом пишет пресс-служба Национального научного центра.

Во сколько украинцам обойдется новогодний стол-2022 - фото из открытых источников

Чтобы оценить стоимость, ученые взяли блюда, которые называют традиционными для среднестатистической украинской семьи.

Так, согласно подсчетам ученых, три килограмма салата "Оливье" будет стоить 198, 54 гривны, что на 24,6%, чем во время празднования Нового года 2021. Дороже всего среди всех ингредиентов стоит колбаса — в среднем 100 гривен за полкилограмма.

Цена на еще один популярный салат — "Сельдь под шубой" — будет на уровне прошлого года. Чтобы приготовить 1,5 килограмма "шубы" украинцам придется заплатить 121,57 гривен.

Согласно исследованию, на 10-26% подорожали и мясные продукты. Например, полкило колбасы "Салями" на прилавках украинских магазинов стоит 98,5 гривен, что на 10,1% больше, чем в прошлом году, а килограмм куриного филе обойдется украинцам в 120 гривен. В целом цена на мясопродукты на новогоднем столе составит 443,5 гривен (за 2,5 килограмма).

Цена на овощи, которые подаются к новогоднему столу, в этом году составит в среднем 185,38 гривен. Самыми дорогими окажутся грибы — 55 гривен за килограмм и сладкий перец — 52, 5 гривен за полкило.

Ученые отметили, что семьям, которые имеют возможность покупать деликатесы придется заплатить плюс 480 гривен. Например, красная икра сейчас стоит 260 гривен за 120-граммовую баночку, а 200 граммов красной рыбы — 220 гривен.

Отмечается, что "Институт аграрной экономики" рассчитал стоимость новогоднего стола по данным, обнародованным Госстатом, а также мониторинга цен на рынках и в супермаркетах страны по состоянию на 1 декабря.

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