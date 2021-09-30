Высокие тарифы и неподготовленность УЗ: эксперт о критическом вопросе в сельскохозяйственной отрасли

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Елизавета Черных
Заместитель генерального директора по адвокации ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Олег Нестеров рассказал "Комментарии", что, несмотря на очень хороший урожай зерновых в 2021 году, есть факторы, которые значительно усложняют его транспортировку.
Эксперт о критическом вопросе в сельскохозяйственной отрасли - фото из открытых источников
Однако, по словам Олега Нестерова, мы видим со стороны акционерного общества "Укрзализныця" (УЗ), что пока монополист в области железнодорожных перевозок постоянно увеличивает тарифы на свои услуги и вагоны. Так, тариф на перевозку сельскохозяйственной продукции с 1 сентября 2021 вырос на 8%, а с 1 января 2022 повысится еще на 6%.
Также с октября "Центр транспортной логистики" (ЦТЛ) "Укрзализныци" повысит стоимость использования своих вагонов с 1000 до 1200 грн / сутки для зерновозов. А уже начиная с ноября, цена составит 2167 грн / сутки (хотя согласно обновлениям на сайте ЦТЛ, 27 сентября данная цена уже была на уровне 1411 грн / сутки). Поэтому нельзя исключать, что тарифы по вагонам ЦТЛ еще вырастут, учитывая то, что цены менялись 27 и 28 сентября. Это значительно удорожает и усложняет транспортировку зерна.
Ранее издание "Комментарии" писало, где гектар земли стоит дороже.
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