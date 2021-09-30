Высокие тарифы и неподготовленность УЗ: эксперт о критическом вопросе в сельскохозяйственной отрасли

Заместитель генерального директора по адвокации ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Олег Нестеров рассказал "Комментарии", что, несмотря на очень хороший урожай зерновых в 2021 году, есть факторы, которые значительно усложняют его транспортировку.

Эксперт о критическом вопросе в сельскохозяйственной отрасли - фото из открытых источников

"Учитывая прогнозы по рекордному урожаю зерновых в этом году на более чем 75 млн тонн, очень критическим возникает вопрос перевозки зерна по территории Украины, в том числе обеспечение экспорта. Следует отметить, что значительное количество зерновых перевозится именно по железной дороге в порты для дальнейшего экспорта", — говорит специалист.

Однако, по словам Олега Нестерова, мы видим со стороны акционерного общества "Укрзализныця" (УЗ), что пока монополист в области железнодорожных перевозок постоянно увеличивает тарифы на свои услуги и вагоны. Так, тариф на перевозку сельскохозяйственной продукции с 1 сентября 2021 вырос на 8%, а с 1 января 2022 повысится еще на 6%.

Также с октября "Центр транспортной логистики" (ЦТЛ) "Укрзализныци" повысит стоимость использования своих вагонов с 1000 до 1200 грн / сутки для зерновозов. А уже начиная с ноября, цена составит 2167 грн / сутки (хотя согласно обновлениям на сайте ЦТЛ, 27 сентября данная цена уже была на уровне 1411 грн / сутки). Поэтому нельзя исключать, что тарифы по вагонам ЦТЛ еще вырастут, учитывая то, что цены менялись 27 и 28 сентября. Это значительно удорожает и усложняет транспортировку зерна.

"В общем, этот год в секторе логистики довольно сложный — постоянно растущие тарифы, неподготовленность УЗ к сезону, существенные изменения в автологистике в части габаритно-весового контроля и отсутствие хоть какого-то понимания или разъяснения со стороны Мининфраструктуры или Укртрансбезопасности, как этот контроль будет происходить . Мы то соберем больше 75 млн тонн урожая зерновых, но ключевой вопрос — как будет осуществляться логистика и по каким тарифам ", — резюмировал Олег Нестеров.

Ранее издание "Комментарии" писало, где гектар земли стоит дороже.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!