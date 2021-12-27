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За новогодний стол придется платить больше: эксперт назвал основную причину подорожания продуктов

На протяжении всего 2021 года в Украине наблюдалась тенденция к росту цен на продукты питания

сегодня, 18:26
Автор:

Елизавета Черных
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Новогодний стол в Украине для семьи из четырех человек обойдется примерно в 2000 гривен. Если сравнивать с 2020-м годом, его стоимость увеличилась по меньшей мере на 20%. Об этом рассказал замглавы Всеукраинской Аграрной Рады Денис Марчук. 

За новогодний стол придется платить больше: эксперт назвал основную причину подорожания продуктов

За новогодний стол придется платить больше: какими будут цены на продукты - фото из открытых источников

Специалист отметил, что на протяжении всего 2021 года в Украине наблюдалась тенденция к росту цен на продукты питания, которая будет продолжаться и в праздничный период.

Впрочем, украинцы уже ощутили подорожание многих товаров. Так, традиционно увеличилась стоимость яиц — цена подскочила на 10-15% по сравнению с ноябрем. Как минимум на 25% подорожала курятина в текущем году. 

По словам Марчука, будут дорожать и овощи за счет роста цен на энергоресурсов — газа и электроэнергии. 

"Собственно, резкий скачок цен на энергоносители – газа в 10 раз – и является основной причиной роста стоимости продуктов", – рассказал заместитель главы ВАР. 

В свою очередь Марчук отметил, что в Украине есть механизмы, с помощью которые можно приостановить рост стоимости. Одним из них специалист называет снижение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) на продукты питания, как в Европе. Также — ограничение торговой наценки на продукты. 

Напомним, что ранее эксперты для издания "Комментарии" озвучили прогноз цен на продукты в январе 2022 года в Украине, рассказав, что подорожает и подешевеет больше всего. 

Также на портале - в Украине вырос индекс оливье. Специалисты провели анализ стоимости продуктов, входящих в состав популярного салата. Выяснилось, что теперь на приготовление блюда украинцам придется потратить на 21% больше. 


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Источник: https://www.uacouncil.org/uk/post/zastupnik-golovi-var-denis-marcuk-sprognozuvav-vartist-novoricnogo-stolu
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