Заморозки уничтожили до 80% урожая: в Украине назвали регионы, пережившие аграрную катастрофу

Весенние заморозки 2026 стали одним из самых серьезных испытаний для украинских садоводов за последние годы. Наибольшие потери понесли западные области страны, где из-за двух волн резкого похолодания аграрии кое-где потеряли до 80% будущего урожая фруктов. Об этом говорится в ответе Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины на журналистский запрос интернет-портала "Комментарии".

Заморозки на грунте

По данным профильных ассоциаций и участников аграрного рынка, наиболее пострадали Волынская, Закарпатская, Львовская, Ровенская, Тернопольская и Ивано-Франковская области. Именно здесь сосредоточены значительные площади садов и ягодников, оказавшихся под ударом погодных аномалий.

В министерстве отмечают, что наибольший ущерб нанесли две волны заморозков в апреле и мае. Опасное похолодание пришлось на период активного цветения и вегетации, когда растения особенно уязвимы к резким изменениям температуры.

Наибольшие потери понесли плодовые культуры. В некоторых хозяйствах потери урожая яблок, груш, черешни, вишни, абрикосов, персиков и слив составили 80%.

Существенно пострадали и ягодники. По оценкам рынка, потери клубники составляют 40-50%, а летней малины – от 30% до 40%. В то же время осенняя малина практически не пострадала от погодных аномалий.

Отдельно эксперты обращают внимание на ситуацию с голубиной. Ее потери в разных регионах страны оценивают в 20-30%, однако причиной послужили не весенние заморозки, а последствия суровой зимы.

В отличие от западных областей центральная и южная части Украины пережили погодные удары значительно легче. Там негативное влияние на будущий урожай оказалось минимальным.

Специалисты уже предупреждают, что значительное сокращение урожая фруктов и ягод может повлиять на цены в сезоне 2026, особенно на продукцию отечественного производства.

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