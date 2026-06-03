ЄБРР погіршив прогноз для України: до чого тепер готуватися українцям

Економічні перспективи України залишаються складними навіть попри безпрецедентну міжнародну підтримку. Європейський банк реконструкції та розвитку переглянув прогноз зростання української економіки на 2026 рік, знизивши очікуваний показник із 2,5% до 2,2%.

Економіка України Фото: з відкритих джерел

Оновлена оцінка міститься у новому звіті банку, присвяченому економічним перспективам регіону. У ЄБРР зазначають, що українська економіка продовжує демонструвати стійкість на тлі повномасштабної війни, проте низка факторів суттєво обмежує можливості для швидшого відновлення.

Серед ключових причин погіршення прогнозу аналітики називають гостру нестачу робочої сили, яка стала однією з головних проблем для бізнесу. Додатковий тиск чинять регулярні перебої з електропостачанням і складності в логістиці, викликані атаками, що продовжуються, на енергетичну інфраструктуру країни.

У банку також звернули увагу на інфляційні ризики. Після періоду уповільнення зростання цін інфляція знову почала прискорюватися. На ситуацію впливає не лише внутрішній стан економіки, а й зростання світових цін на енергоносії, пов'язане із напруженістю на Близькому Сході. Це збільшує витрати підприємств та витрати українських сімей.

При цьому в ЄБРР наголошують, що Україні вдається зберігати макрофінансову стабільність завдяки масштабній зовнішній підтримці. За оцінками банку, на 2026–2027 роки вже мобілізовано понад 110 мільярдів євро міжнародного фінансування, що має допомогти державі виконувати бюджетні зобов'язання та підтримувати економічну стійкість.

Незважаючи на нинішнє уповільнення, експерти зберегли прогноз зростання на 2027 рік на рівні 4%. Такий сценарій можливий за умови зниження інтенсивності бойових дій та започаткування масштабних програм відновлення зруйнованої інфраструктури. Таким чином, майбутнє української економіки багато в чому залишається безпосередньо пов'язаним із розвитком ситуації на фронті.

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