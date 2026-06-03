ЕБРР ухудшил прогноз для Украины: к чему теперь готовиться украинцам

Экономические перспективы Украины остаются сложными даже несмотря на беспрецедентную международную поддержку. Европейский банк реконструкции и развития пересмотрел прогноз роста украинской экономики на 2026 год, снизив ожидаемый показатель с 2,5% до 2,2%.

Экономика Украины. Фото: из открытых источников

Обновленная оценка содержится в новом отчете банка, посвященном экономическим перспективам региона. В ЕБРР отмечают, что украинская экономика продолжает демонстрировать устойчивость на фоне полномасштабной войны, однако ряд факторов существенно ограничивает возможности для более быстрого восстановления.

Среди ключевых причин ухудшения прогноза аналитики называют острую нехватку рабочей силы, которая стала одной из главных проблем для бизнеса. Дополнительное давление оказывают регулярные перебои с электроснабжением и сложности в логистике, вызванные продолжающимися атаками на энергетическую инфраструктуру страны.

В банке также обратили внимание на инфляционные риски. После периода замедления роста цен инфляция вновь начала ускоряться. На ситуацию влияет не только внутреннее состояние экономики, но и рост мировых цен на энергоносители, связанный с напряженностью на Ближнем Востоке. Это увеличивает затраты предприятий и расходы украинских семей.

При этом в ЕБРР подчеркивают, что Украине удается сохранять макрофинансовую стабильность благодаря масштабной внешней поддержке. По оценкам банка, на 2026–2027 годы уже мобилизовано более 110 миллиардов евро международного финансирования, что должно помочь государству выполнять бюджетные обязательства и поддерживать экономическую устойчивость.

Несмотря на нынешнее замедление, эксперты сохранили прогноз роста на 2027 год на уровне 4%. Такой сценарий возможен при условии снижения интенсивности боевых действий и начала масштабных программ восстановления разрушенной инфраструктуры. Таким образом, будущее украинской экономики во многом остается напрямую связанным с развитием ситуации на фронте.

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