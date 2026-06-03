logo

BTC/USD

66777

ETH/USD

1864.06

USD/UAH

44.35

EUR/UAH

51.53

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Бизнес экономика ЕБРР ухудшил прогноз для Украины: к чему теперь готовиться украинцам
commentss НОВОСТИ Все новости

ЕБРР ухудшил прогноз для Украины: к чему теперь готовиться украинцам

Международные эксперты понизили ожидания роста ВВП, но считают, что миллиардная помощь Запада удержит страну от финансовых потрясений

3 июня 2026, 15:18
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Экономические перспективы Украины остаются сложными даже несмотря на беспрецедентную международную поддержку. Европейский банк реконструкции и развития пересмотрел прогноз роста украинской экономики на 2026 год, снизив ожидаемый показатель с 2,5% до 2,2%.

ЕБРР ухудшил прогноз для Украины: к чему теперь готовиться украинцам

Экономика Украины. Фото: из открытых источников

Обновленная оценка содержится в новом отчете банка, посвященном экономическим перспективам региона. В ЕБРР отмечают, что украинская экономика продолжает демонстрировать устойчивость на фоне полномасштабной войны, однако ряд факторов существенно ограничивает возможности для более быстрого восстановления.

Среди ключевых причин ухудшения прогноза аналитики называют острую нехватку рабочей силы, которая стала одной из главных проблем для бизнеса. Дополнительное давление оказывают регулярные перебои с электроснабжением и сложности в логистике, вызванные продолжающимися атаками на энергетическую инфраструктуру страны.

В банке также обратили внимание на инфляционные риски. После периода замедления роста цен инфляция вновь начала ускоряться. На ситуацию влияет не только внутреннее состояние экономики, но и рост мировых цен на энергоносители, связанный с напряженностью на Ближнем Востоке. Это увеличивает затраты предприятий и расходы украинских семей.

При этом в ЕБРР подчеркивают, что Украине удается сохранять макрофинансовую стабильность благодаря масштабной внешней поддержке. По оценкам банка, на 2026–2027 годы уже мобилизовано более 110 миллиардов евро международного финансирования, что должно помочь государству выполнять бюджетные обязательства и поддерживать экономическую устойчивость.

Несмотря на нынешнее замедление, эксперты сохранили прогноз роста на 2027 год на уровне 4%. Такой сценарий возможен при условии снижения интенсивности боевых действий и начала масштабных программ восстановления разрушенной инфраструктуры. Таким образом, будущее украинской экономики во многом остается напрямую связанным с развитием ситуации на фронте.

Читайте также на портале "Комментарии" — с экономикой Украины не все хорошо: какое решение готовит Кабмин.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ebrd.com/home/news-and-events/publications/economics/rep/strai-gh-t-talk.html
Теги:

Новости

Все новости