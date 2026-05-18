Главная Новости Бизнес экономика С экономикой Украины не все хорошо: какое решение готовит Кабмин
С экономикой Украины не все хорошо: какое решение готовит Кабмин

Блэкауты и удары РФ по энергетике ударили по росту экономики: власти уже признают ухудшение ожиданий на 2026 год

18 мая 2026, 13:03
Кравцев Сергей

Украинское правительство готовится пересмотреть ключевой экономический прогноз на 2026 год в сторону ухудшения. Причиной стали массированные российские удары по энергетической инфраструктуре в начале года, которые спровоцировали перебои с электроэнергией и замедление экономической активности. Об этом заявил министр экономики Алексей Соболев в интервью РБК-Украина. 

Гривна. Фото: из открытых источников

По его словам, действующий макропрогноз готовился еще до зимы и уже не соответствует нынешней ситуации.

Сейчас государственный бюджет рассчитан исходя из роста ВВП на уровне 2,4%, однако этот показатель, как признал министр, будет снижен. Основной удар экономика получила в январе и феврале, когда из-за атак РФ на энергетическую систему страна столкнулась с дефицитом электроэнергии и отключениями.

По словам Соболева, в первые два месяца года падение ВВП составило около 1%. Именно энергетический кризис стал главным фактором проседания экономики. Предприятия были вынуждены ограничивать производство, а часть бизнеса работала с перебоями из-за нестабильного электроснабжения.

В то же время власти отмечают признаки восстановления уже весной. Согласно данным Госстата, промышленное производство в марте выросло на 4,5%, а перерабатывающая промышленность – на 6,2%. В Минэкономики считают, что это свидетельствует о постепенном выходе экономики из кризисной фазы после зимних атак.

Соболев подчеркнул, что с марта в Украине фиксируется заметное оживление деловой активности. По его словам, темпы восстановления оказались даже выше предварительных ожиданий правительства.

Несмотря на это, Кабмин вынужден готовиться к более сдержанному сценарию экономического роста. Эксперты предупреждают: если Россия продолжит атаки на энергосистему, украинская экономика и дальше будет оставаться крайне уязвимой к новым потрясениям.

Читайте также на портале "Комментарии" — Всемирный банк снизил прогноз роста экономики Украины: к чему готовиться украинцам.




