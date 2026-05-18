З економікою України не все гаразд: яке рішення готує Кабмін

Український уряд готується переглянути ключовий економічний прогноз на 2026 рік у бік погіршення. Причиною стали масовані російські удари по енергетичній інфраструктурі на початку року, які спровокували перебої з електроенергією та уповільнення економічної активності. Про це заявив міністр економіки Олексій Соболєв в інтерв'ю РБК-Україна.

Гривня.

За його словами, чинний макропрогноз готувався ще до зими і вже не відповідає нинішній ситуації.

Наразі державний бюджет розрахований, виходячи зі зростання ВВП на рівні 2,4%, проте цей показник, як визнав міністр, буде знижений. Основний удар економіка отримала в січні та лютому, коли через атаки РФ на енергетичну систему країна зіткнулася з дефіцитом електроенергії та відключеннями.

За словами Соболєва, у перші два місяці року падіння ВВП становило близько 1%. Саме енергетична криза стала головним чинником просідання економіки. Підприємства були змушені обмежувати виробництво, а частина бізнесу працювала з перебоями через нестабільне електропостачання.

Водночас влада відзначає ознаки відновлення вже навесні. За даними Держстату, промислове виробництво у березні зросло на 4,5%, а переробна промисловість – на 6,2%. У Мінекономіки вважають, що це свідчить про поступовий вихід економіки із кризової фази після зимових атак.

Соболєв наголосив, що з березня в Україні фіксується помітне пожвавлення ділової активності. За його словами, темпи відновлення виявилися навіть вищими за попередні очікування уряду.

Попри це Кабмін змушений готуватися до більш стриманого сценарію економічного зростання. Експерти попереджають: якщо Росія продовжить атаки на енергосистему, українська економіка й надалі залишатиметься вразливою до нових потрясінь.

