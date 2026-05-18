Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
З економікою України не все гаразд: яке рішення готує Кабмін
З економікою України не все гаразд: яке рішення готує Кабмін

Блекаути і удари РФ по енергетиці вдарили по зростанню економіки: влада вже визнає погіршення очікувань на 2026 рік

18 травня 2026, 13:03
Автор:
Кравцев Сергей

Український уряд готується переглянути ключовий економічний прогноз на 2026 рік у бік погіршення. Причиною стали масовані російські удари по енергетичній інфраструктурі на початку року, які спровокували перебої з електроенергією та уповільнення економічної активності. Про це заявив міністр економіки Олексій Соболєв в інтерв'ю РБК-Україна.

Гривня. Фото: із відкритих джерел

За його словами, чинний макропрогноз готувався ще до зими і вже не відповідає нинішній ситуації.

Наразі державний бюджет розрахований, виходячи зі зростання ВВП на рівні 2,4%, проте цей показник, як визнав міністр, буде знижений. Основний удар економіка отримала в січні та лютому, коли через атаки РФ на енергетичну систему країна зіткнулася з дефіцитом електроенергії та відключеннями.

За словами Соболєва, у перші два місяці року падіння ВВП становило близько 1%. Саме енергетична криза стала головним чинником просідання економіки. Підприємства були змушені обмежувати виробництво, а частина бізнесу працювала з перебоями через нестабільне електропостачання.

Водночас влада відзначає ознаки відновлення вже навесні. За даними Держстату, промислове виробництво у березні зросло на 4,5%, а переробна промисловість – на 6,2%. У Мінекономіки вважають, що це свідчить про поступовий вихід економіки із кризової фази після зимових атак.

Соболєв наголосив, що з березня в Україні фіксується помітне пожвавлення ділової активності. За його словами, темпи відновлення виявилися навіть вищими за попередні очікування уряду.

Попри це Кабмін змушений готуватися до більш стриманого сценарію економічного зростання. Експерти попереджають: якщо Росія продовжить атаки на енергосистему, українська економіка й надалі залишатиметься вразливою до нових потрясінь.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Світовий банк знизив прогноз зростання економіки України: до чого готуватися українцям.




