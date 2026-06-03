Заморозки знищили до 80% врожаю: в Україні назвали регіони, які пережили аграрну катастрофу

Весняні заморозки 2026 року стали одним із найсерйозніших випробувань для українських садівників за останні роки. Найбільших втрат зазнали західні області країни, де через дві хвилі різкого похолодання аграрії подекуди втратили до 80% майбутнього врожаю фруктів. Про це йдеться у відповіді Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України на журналістський запит інтернет-порталу "Коментарі".

Заморозки на ґрунті

За даними профільних асоціацій та учасників аграрного ринку, найбільш постраждали Волинська, Закарпатська, Львівська, Рівненська, Тернопільська та Івано-Франківська області. Саме тут зосереджені значні площі садів та ягідників, які опинилися під ударом погодних аномалій.

У міністерстві зазначають, що найбільшої шкоди завдали дві хвилі заморозків у квітні та травні. Небезпечне похолодання припало на період активного цвітіння та вегетації, коли рослини є особливо вразливими до різких змін температури.

Найбільших втрат зазнали плодові культури. У деяких господарствах втрати врожаю яблук, груш, черешні, вишні, абрикосів, персиків та слив сягнули 80%.

Суттєво постраждали й ягідники. За оцінками ринку, втрати полуниці становлять 40-50%, а літньої малини – від 30% до 40%. Водночас осіння малина практично не постраждала від погодних аномалій.

Окремо експерти звертають увагу на ситуацію з лохиною. Її втрати в різних регіонах країни оцінюють у 20-30%, однак причиною стали не весняні заморозки, а наслідки суворої зими.

На відміну від західних областей, центральна та південна частини України пережили погодні удари значно легше. Там негативний вплив на майбутній урожай виявився мінімальним.

Фахівці вже попереджають, що значне скорочення врожаю фруктів та ягід може вплинути на ціни в сезоні 2026 року, особливо на продукцію вітчизняного виробництва.

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