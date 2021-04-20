Запуск рынка земли в Украине: какие важные вопросы возникают перед властью

Рынок земли в нашей стране должен заработать уже летом. Эксперт по земельным вопросам ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Эллина Юрченко рассказала для портала "Комментарии", какие важные шаги на пути к запуску рынка земли еще необходимо сделать.



Запуск рынка земли в Украине. Фото из открытых источников

Так, эксперт напоминает, что до открытия рынка сельскохозяйственных земель остается 2,5 месяца. Кроме того, за это время Верховная Рада Украины должна принять законопроекты №2194 и №2195, которые являются весомой частью земельной реформы, за это незначительное время Кабмину также нужно принять ряд подзаконных актов, которые обеспечат надлежащий запуск рынка земли.

"Эти подзаконные акты касаются обеспечения взаимодействия Государственного земельного кадастра, государственного реестра прав на недвижимое имущество. Именно по ним с 1 июля 2021 года нотариусы будут заверять сделки по купле-продаже сельскохозяйственных земель и будут проверять информацию о площади сельскохозяйственных земель, находящихся в собственности покупателя. В частности речь идет об ограничении в 100 га , которое устанавливается с 1 июля. Сейчас разработку подзаконных актов ждем от Минюста, а разработку технической части от Госгеокадастра", — отмечает Эллина Юрченко .

Напомним, доктор экономических наук, заместитель директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Ольга Ходаковская отмечает, что сейчас много разговоров ведется вокруг того, смогут ли иностранцы или иностранные компании приобретать в собственность земли сельскохозяйственного назначения.

По ее словам, законом об обороте земель определено, что приобретение права собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения юридическими лицами, созданными и зарегистрированными по законодательству Украины, участниками (учредителями) или конечными бенефициарными собственниками (контроллерами) которых являются лица, не являющиеся гражданами Украины, может осуществляться со дня при условии одобрения этого на референдуме. Относительно такого механизма как приобретение иностранцами корпоративных прав у лиц, которые являются владельцами земель сельскохозяйственного назначения, то сейчас проведение таких транзакций прямо запрещено законом и невозможно. В частности, законом установлен запрет приобретать в собственность иностранцам и лицам без гражданства доли в уставном (складочном) капитале, а также акций у юридических лиц, являющихся собственниками земель сельскохозяйственного назначения.

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