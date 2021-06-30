Запуск рынка земли в Украине: с какими условиями мы идем к земельной реформе

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Елизавета Черных
1 июля в Украине состоится запуск рынка земли. Почему это событие — очередной земельный рубикон, и с какими условиями мы в него входим, порталу "Комментарии" рассказал советник по стратегическому развитию президента Ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ), руководитель Госпродпотребслужбы (2016-2019 гг.) Владимир Лапа.
Запуск рынка земли в Украине - фото из открытых источников
По словам эксперта, земельная реформа всегда давалась тяжело. И одобрение Земельного Кодекса с фиксацией частной собственности на земли с / х назначения, и паевание земель в свое время были предметом настоящих политических баталий:
Какие входные условия мы имели год назад? Рынок существовал, все понимали ценовые параметры и инструменты покупки. Но этот рынок был серым. Самый большой и безусловный плюс введение оборота земель — это легализация земельных транзакций и создание системы публичной информации об обороте земель", — отметил Владимир Лапа.
По его мнению, сам формат земельного рынка в определенной степени ожидаемо консервативен. Юридические лица не смогут покупать земли до 2024 года, а ограничения для физических лиц — 100 га. По словам специалиста, существует целый ряд и других ограничений, в частности касаемо легальности происхождения средств на покупку земель, ограничение круга субъектов покупки земель в приграничной полосе и тому подобное. Для тех, кто обрабатывает земли сейчас — преимущественное право покупки (по цене не меньше цены альтернативных предложений), которым, правда, ближайшие годы юридические лица не смогут пользоваться.
Ранее портал "Комментарии" писал, какие изменения настораживают аграрное сообщество накануне открытия рынка земли.
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