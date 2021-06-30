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Запуск рынка земли в Украине: с какими условиями мы идем к земельной реформе

По словам эксперта, земельная реформа в стране всегда давалась тяжело

сегодня, 19:18
Автор:

Елизавета Черных

1 июля в Украине состоится запуск рынка земли. Почему это событие — очередной земельный рубикон, и с какими условиями мы в него входим, порталу "Комментарии" рассказал советник по стратегическому развитию президента Ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ), руководитель Госпродпотребслужбы (2016-2019 гг.) Владимир Лапа.

Запуск рынка земли в Украине: с какими условиями мы идем к земельной реформе

Запуск рынка земли в Украине - фото из открытых источников

По словам эксперта, земельная реформа всегда давалась тяжело. И одобрение Земельного Кодекса с фиксацией частной собственности на земли с / х назначения, и паевание земель в свое время были предметом настоящих политических баталий:

"А количество политических спекуляций вокруг оборота земель, пожалуй, превышает количество спекуляций самими же землями. Как следствие, традиционно консервативно-патерналистское  украинское общество в этом вопросе также не проявляет излишнего либерализма. Чего стоят результаты одного из опросов многолетней давности, когда большинство частных землевладельцев выступали против частной собственности. Почва, не говорите, благодатная.

Какие входные условия мы имели год назад? Рынок существовал, все понимали ценовые параметры и инструменты покупки. Но этот рынок был серым. Самый большой и безусловный плюс введение оборота земель — это легализация земельных транзакций и создание системы публичной информации об обороте земель", — отметил Владимир Лапа.

По его мнению, сам формат земельного рынка в определенной степени ожидаемо консервативен. Юридические лица не смогут покупать земли до 2024 года, а ограничения для физических лиц — 100 га. По словам специалиста, существует целый ряд и других ограничений, в частности касаемо легальности происхождения средств на покупку земель, ограничение круга субъектов покупки земель в приграничной полосе и тому подобное. Для тех, кто обрабатывает земли сейчас — преимущественное право покупки (по цене не меньше цены альтернативных предложений), которым, правда, ближайшие годы юридические лица не смогут пользоваться.

"Важно корректное администрирование земельных транзакций, которое будет обеспечивать защиту прав продавцов и покупателей, в том числе во избежание земельного рейдерства. Есть надежды что Минагрополитики и Минюст здесь сработают эффективно. Обеспечение кредитов для мелких фермеров, для того, чтобы уравнять условия доступа к капиталу — очевидно, перспектива ближайшего будущего. Но в целом, представляется, что пена уйдет, а земля продолжит крутиться вокруг своей оси — обеспечения устойчивого сельскохозяйственного производства. Как это уже было с предыдущими этапами земельной реформы ", — резюмировал Владимир Лапа.

Ранее портал "Комментарии" писал, какие изменения настораживают аграрное сообщество накануне открытия рынка земли. 




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Источник: https://comments.ua/
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