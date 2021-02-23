Глава государства Владимир Зеленский подписал закон, которые предусматривается внесение изменений в Налоговый кодекс. Согласно документу, ставка налога на добавленную стоимость снизится с 20% до 14% по операциям по поставке и ввозу на территорию страны определенных видов сельскохозяйственной продукции. Данная информация обнародована на сайте Офиса Зеленского.

Зеленский одобрил снижение НДС для аграриев до 14% - фото из открытых источников

В ОП сообщают, что, в частности, закон коснется крупного рогатого скота, свиней, молока цельного, пшеницы и ржи, ячменя, овса, кукурузы, соевых бобов, сахарной свеклы, семян льна, сурепицы или рапса, подсолнечника и других масличных культур.

В пресс-службе Офиса президента утверждают, что данный закон направлен на поддержку сельскохозяйственного товаропроизводства в стране, привлечение инвестиций в отрасль, а также укрепление конкурентоспособности отечественного сельского хозяйства.

Напомним, что накануне Комитет Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики принял решение, которым рекомендовал парламенту принять во втором чтении законопроект №2195 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них (аренды, суперфиция, эмфитевзиса) через электронные аукционы". Почти сразу в социальных сетях начали появляться сообщения о том, что его принятие станет "прорывом земельных отношений". Кандидат наук по государственному управлению, эксперт по земельным вопросам Вадим Чувпыло помог разобраться, насколько эффективным будет такой закон, и что изменится в области земельных отношений с его принятием.

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